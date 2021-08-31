Молодежь Нижневартовска стала чаще болеть коронавирусом Фото: департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

Нижневартовск за прошедшие сутки стал лидером по количеству заболевших коронавирусом. Всего за минувшие сутки на территории Югры зафиксировано и подтверждено 147 новых случаев COVID-19, из них 21 – в Нижневартовске.

- За прошедшую неделю в Нижневартовске зарегистрировано 233 случая COVID-19. Это на 44% больше, чем неделей ранее. Сейчас мы регистрируем в основном семейные случаи заболевания, а также среди тех, кто вернулся в город из других стран. Отмечу, что наметился рост числа заболевших в возрастной группе 18-29 лет, - сообщил начальник ТО У Роспотребнадзор в Нижневартовске, Нижневартовском районе и Мегионе Азат Галиуллин.

По словам главного врача Нижневартовской окружной клинической больницы Алексея Сатинова, в госпитале занято 61% коек.

- Сейчас наиболее низкий уровень госпитализации за последние два месяца – за минувшие сутки было госпитализировано 13 человек. Несмотря на это, хочу отметить, что всего за август в госпитале Нижневартовска получили лечение 782 пациента – жители нашего и ближайших городов, а за восемь месяцев – 3511 человек были госпитализированы, - рассказал Алексей Сатинов.

В Нижневартовске больше 66 тысяч человек уже завершили вакцинацию и как считают врачи, заболевание коронавирусной инфекцией гораздо легче протекает у тех, кто сделал прививку.

- По состоянию на 31 августа в органах местного самоуправления привит 71% сотрудников. С учетом медотвода коллективный иммунитет составляет более 75%. Среди бюджетных учреждений привиты более 65% сотрудников. Коллективный иммунитет с учетом медотвода составляет более 70%. Все образовательные организации готовы к началу нового учебного года. Торжественные линейки пройдут в очном формате - сообщила заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации Нижневартовска Ирина Воликовская.