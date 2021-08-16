В Когалыме парня столкнули с балкона шестого этажа: падение попало на видео

Собутыльник признавать вину отказался Фото: скрин из видео "ЗАИНСК ВК" Фото: соцсети

Страшное зрелище развернулось на глазах у жителей Когалыма. Во время распития спиртных напитков молодой парень забрался на балконный карниз 6-го этажа, как вдруг к нему сзади подошёл собутыльник и столкнул товарища рукой. Сначала парень упал на блок кондиционера, выведенный на улицу, но конструкция не выдержала вес мужчины, и молодой человек устремился дальше вниз. Видео с падением засняли местные жители.

Инцидент произошел 15 августа в районе 9-ти часов вечера. До трагедии мужчина 56-ти лет и 26-летний парень распивали спиртные напитки, о чем свидетельствуют пустые бутылки, рюмки и стаканы, расставленные по дому. Мужчина, находящийся в тот злополучный вечер в квартире, свою вину не признал: он утверждает, что не сбрасывал товарища с окна. Сейчас подозреваемый находится в спецприемнике для задержанных лиц.

- Вчера в 20:30 вечера в дежурную часть по городу Когалыму поступило сообщение о том, что из окна дома 6-го этажа выпал гражданин. В настоящее время он госпитализирован, неконтактный. Его объяснения не представляются возможными. В квартире помимо него находился мужчина 1965-года рождения, который вину не признает. Данный гражданин помещен в спецприемник для задержанных лиц в МВД России по городу Когалыму. В отношении него составлен протокол по статье 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, прим. ред.) Кодекса об административных правонарушениях. На месте происшествия были следы распития спиртных напитков, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ХМАО – Югре.

Пострадавший находится в состоянии комы со множественными переломами костей. Предполагается, что причиной инцидента стал конфликт между приятелями. На видеокадрах отчетливо видно, как молодого человека толкнули рукой, но выяснить истинные обстоятельства случившегося предстоит следствию. Сейчас по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Смотреть видеосюжет Упал с 6 этажа

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Нижневартовске из окна многоэтажки выкинули собаку и щенков

Бедные животные упали на припаркованный под окнами автомобиль (подробнее)

В Нижневартовске из окна 8 этажа выпал мужчина

Причиной трагедии могла стать ссора (подробнее)