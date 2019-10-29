2019-10-29T13:56:33+03:00
Происшествия

В Нижневартовске из окна 8 этажа выпал мужчина

Причиной трагедии могла стать ссора
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске из окна 8 этажа выпал мужчинаВ Нижневартовске из окна 8 этажа выпал мужчинаФото: Татьяна Коркина
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Трагедия произошла в ночь с 25 на 26 октября в доме 51 по улице Интернациональной в городе Нижневартовске. Из окна 8 этажа выпал мужчина. Он погиб на месте происшествия.

Информация об этом появилась в социальных сетях. Вартовчане возмущались, что дворники плохо убрали следы крови.

- Произошла трагедия, парень спрыгнул с окна и разбился насмерть. Утром дворники следы крови засыпали песком, а сегодня его размыло и вся кровь возле подъезда. Парень был с тяжелой судьбой, но очень хороший, пусть ему земля будет пухом, - написал в городском паблике во ВКонтакте аноним.

По информации nv86.ru, причиной гибели 38-летнего мужчины могла стать семейная ссора. Мужчина вышел в подъезд, а вскоре его тело было обнаружено на земле около подъезда. Следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства трагедии. Подробности происшествия не раскрываются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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