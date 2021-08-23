Все социальные объекты Ханты-Мансийска готовы к отопительному сезону

Запуск тепла в школах и детских садах запланирован на 1 сентября Фото: Татьяна Коркина

В Югре участники Совета по развитию местного самоуправления обсудили подготовку муниципалитетов к предстоящему отопительному сезону.

По словам директора департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики округа Ильи Ким, подготовка к осенне-зимнему периоду во всех муниципалитетах проходит по плану. Этим летом выполнен капитальный ремонт инженерных сетей коммунального комплекса в Югорске, Нягани, Ханты-Мансийске.

В окружной столице провели реновацию аварийного участка магистрального железобетонного коллектора хозбытовой канализации по улице Рознина протяженностью 600 метров, без вскрытия дорожного полотна и ограничения транспортного потока. Такой быстрый ремонт помог без задержек приступить к ремонту дорожного полотна улицы.

- В прошлом году Ханты-Мансийск приступил к масштабной реновации коллекторов водоотведения. Это стало возможным благодаря ресурсам, выделенным из бюджета автономного округа. Уверен, в течение нескольких лет вопрос ветхости коллекторов водоотведения будет полностью решен, - отметил Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

Все социальные объекты Ханты-Мансийска готовы к осенне-зимнему периоду на 100%, запуск тепла в них запланирован на 1 сентября, а в жилых домах тепло поступит о фонда – не позднее 10 сентября. Подачу будут проводить в соответствии с температурным режимом.