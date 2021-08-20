Житель Нижневартовска ударил собутыльника табуретом по голове и добил ножом Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следственный отдел Нижневартовска возбудил уголовное дело против 50-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве собутыльника.

По информации ведомства, 19 августа 2021 года в ночное время, находясь в своей квартире одного из домов по улице Озерная города Нижневартовск, подозреваемый и его гость вместе выпивали. Во время распития алкоголя между мужчинами произошёл конфликт из-за взаимных оскорблений, подозреваемый схватил деревянный табурет и ударил гостя по голове. От удара мужчина упал, а затем получил 5 ударов кухонным ножом в грудь. От ран потерпевший скончался на месте происшествия, а злоумышленник, оставив нож в теле убитого, лёг спать.

- Подозреваемый задержан и в ближайшее время следователь направит в суд ходатайство о его заключении под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается, - сообщают в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

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