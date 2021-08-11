Югорские паралимпийцы готовятся к играм в Токио Фото: Центр адаптивного спорта Югры

Легкоатлеты Центра адаптивного спорта Югры активно тренируются и готовятся к предстоящим Паралимпийским играм, которые пройдут с 24 августа по 9 сентября в Токио. Тренировки проходят на базе «Новогорск» в Московской области.

- Олеся Байсарина, Дмитрий Душкин – югорские легкоатлеты, которые с уверенностью прошли тернистую дорогу на пути к заветной мечте и нацелены на борьбу за паралимпийские медали. Сейчас они активно тренируются, набирают форму, учатся справляться со стрессовыми ситуациями и настраиваются на долгожданные старты в Токио-2020, – рассказал старший тренер по легкой атлетике Александр Боровых.

В паралимпийскую сборную России вошли четыре югорчанина: легкоатлеты Олеся Байсарина и Дмитрий Душкин, дзюдоистка Ольга Позднышева и пловчиха Анастасия Гонтарь. Ещё к турниру готовится легкоатлет Сергей Махов, он вошёл в резервный состав и получил вызов на заключительный сбор. Информация о его участии в играх станет известна позднее.

Напомним, мы писали, что югорчане впервые за двадцать пять лет завоевали золотые медали на летних Олимпийских играх.