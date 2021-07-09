Ханты-Мансийск получил статус "Новогодняя столица Сибири" на ближайшие 10 лет

Ханты-Мансийск закрепил за собой право носить статус «Новогодней столицы Сибири» Фото: Юлия Кучеренко

«Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири» - оформление свидетельства на товарный знак логотипа и слогана проекта продлилось почти полтора года. И теперь город получил документ, подтверждающий право использования айдентики.

- Регистрация товарного знака подтверждает то, что мы являемся единственным законным правообладателем звания «Новогодняя столица Сибири». Это дает гарантии того, что мы не нарушаем права других лиц, используя свой товарный знак. Это актуально для нашего новогоднего проекта, уже ставшим брендом города, - прокомментировала директор МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» Анна Линкер.

По словам Анны Линкер, наличие товарного знака не только даёт возможность увеличить конкурентоспособность проекта за счёт узнаваемости бренда, но и повышает его привлекательность у инвесторов. Проект может и должен стать самоокупаемым, коммерческим событием, таким как многие фестивали и конкурсы.

Как сообщают в МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей», товарный знак охраняет зарегистрированное обозначение следующие 10 лет и по истечению срока его можно продлить.