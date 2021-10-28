ФСБ задержала замглавы Нефтеюганска за получение взятки в 1 млн рублей от экс-депутата Тюменской областной Думы

ФСБ задержала замглавы Нефтеюганска и экс-депутата Тюменской облдумы

Не успели в Югре выдохнуть после того, как задержали бывшего руководителя контрольно-ревизионного управления Министерства финансов РФ по ХМАО-Югре Юрия Чекина (за убийство прокурора), как в регионе вспыхнул новый скандал. На этот раз коррупционный. Главными героями стали заместитель главы Нефтеюганска Елены Абрамова и бывший депутат Тюменской областной Думы, гендиректор одного из предприятий Богдан Богославец.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по ХМАО-Югре, РУ ФСБ по Тюменской области возбудило два уголовных дела. Против Абрамовой – «Получение взятки в крупном размере», а против Богословца – «Дача взятки в крупном размере».

Елена Абрамова. Фото: администрация Нефтеюганска

В полномочия Абрамовой входил контроль деятельности администрации Нефтеюганска в сфере градостроительства и земельных отношений. Год назад, в декабре, она получила взятку в виде золотых украшений на сумму более 230 тысяч рублей от Богословца. За побрякушки Абрамова должна была работать в интересах предприятия экс-депутата.

Богдан Богославец. Фото: Er.ru

После того, как парочка договорилась, в интересах Богословца, в июле 2021-го Абрамова подготовила и подписала договор, по которому территория 4-го микрорайона Нефтеюганска передали компании депутата в долгосрочную аренду. Во время передачи очередной части взятки (а это более 1 млн рублей), преступный дуэт задержали следователи, фсбшники и сотрудники Росгвардии по ХМАО-Югре.

Сейчас следователи проводят обыски в квартирах Абрамовой и Богословца и в служебных помещениях. Расследование продолжается.