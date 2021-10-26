В Югре задержали бывшего чиновника, находившегося в розыске более 20 лет за убийство прокурора

Фото: скриншот из видео. Задержание Юрия Чекина 26 октября 2021 года.

В Югре задержали бывшего руководителя контрольно-ревизионного управления Министерства финансов РФ по ХМАО-Югре Юрия Чекина, который более 20 лет находился в розыске по обвинению в убийстве прокурора округа Юрия Бедерина. Информацию об аресте подтвердили в пресс-службе регионального следкома.

Свою преступную деятельность обвиняемый начал еще в 1993 году. Тогда он похитил у одного из предприятий нефтегазодобывающей отрасли 15 млн. 600 тыс. рублей, за что и попал в поле зрения прокуратуры, которая возбудила на него уголовное дело.

Но преступнику это не понравилось, и он решил отомстить Бедерину, раскрывшему его махинации.

- В июне 2000 года Чекин организовал убийство прокурора, выступая в роли заказчика. Юрия Бедерина застрелили 25 июля в подъезде своего дома. Он получил три выстрела из самодельного огнестрельного нарезного пистолета, - рассказали в СУ СКР по ХМАО-Югре.

Однако, как стало известно, это не первое убийство, организованное Чекиным. В 1996 году он велел расправиться со своим знакомым Рупелем А.В., который пытался присвоит его деньги. А в 1998 году Чекин, увлекавшийся азартными играми, организовал убийство жителя Ханты-Мансийска Израилова Б.М. по причине карточного долга. Расправа над последним произошла 3 января 1998 года при помощи пистолета. Позже исполнители убийств были найдены и осуждены.

В 2000 году, когда все преступления выплыли наружу, Чекина объявили в международный розыск. Ему заочно предъявили обвинение в мошенничестве, организации убийства, незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь лица, занимавшегося предварительным расследованием.

Задержать преступника удалось 26 октября. В спецоперации участвовали сотрудники полиции, регионального управления ФСБ России по Тюменской области и Росгвардии.

- На протяжении последних лет Чекин проживал в Ханты-Мансийске, скрываясь в многоквартирном доме по улице Калинина. Чтобы не попасть под подозрение, он не выходил на улицу, а окна завесил непрозрачной пленкой. Кроме того, в одной из комнат под подоконником обнаружен тайник, в котором мог спрятаться человек. Также при обыске удалось изъять оружие и документацию, важную для уголовного дела, - рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сейчас Чекин находится в региональном следственном комитете.