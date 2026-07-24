Танцы под открытым небом, фестиваль спорта и пешеходные экскурсии: афиша мероприятий на 25 и 26 июля 2026 года в Югре

Фото: администрация Нефтеюганска

Вот и настали последние выходные июля. А они будут очень жаркими. Синоптики прогнозируют жару до +33 градусов. Самое время для того, чтобы накупаться. нагуляться, позагорать, потанцевать и отлично отдохнуть всей семьей. Сегодня в нашей афише мы предлагаем семейный отдых, дискотеки, занятие спортом и обязательно кино.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Суббота, 25 июля

11:00-15:00 - Гриль парк «FINLAND» на берегу Иртыша. Дневной кофейный рейф. Танцуйте под хиты нулевых от диджеев Popov и Keeper, заряжайтесь энергией на йоге и зумбе, веселитесь на пенной дискотеке и создавайте воспоминания в фотозонах. Для детей — отдельная зона с аниматором, развлекательная программа и катание на «пингвине». А ещё — кила, чайная церемония, волейбол и хоровод перфоманс. Всё мероприятие - без алкоголя: только радость, движение и уют. Можно взять свои напитки и еду. Платные активности: лазертаг, мастер классы, сладкая вата, мороженое, сапборды. Стоимость билета: от 500 рублей. 6+

Фото: ТИЦ Ханты-Мансийска

12:00 - пешеходные экскурсии в Музее Природы и Человека: «Самарово: времена и люди» и «Город на Иртыше». 6+.

18:00 – парк имени Бориса Лосева. Уличная дискотека «Летний вечер». Вход свободный. 0+

Воскресенье, 26 июля

12:00 - «Праздник нашего двора» в спортивно-игровом комплексе МКР «Иртыш-2» пройдет развлекательная программа для жителей. 0+

16:00 - «Краски лета» в парке имени Бориса Лосева. Развлекательная программа для детей. 0+

Югорский кинопрокат

На большом экране можно посмотреть комедии «На деревню дедушке 2» (Россия, 6+) и «Отпуск на всю голову» (Россия, 16+), приключения «Мой дикий друг. Возвращение домой» (Россия, 6+) и другие новинки.

СУРГУТ

Фото: афиша Сургута

Суббота, 25 июля

10:00 - Групповые занятия по ушу. Футбольное поле спортивной школы «Кедр» (пр. Пролетарский, 8/4). Регистрация: clck.ru/3Uv4yC

10:00 – «Галерея кино». Кинопоказ «Петрушка». «Талант есть, а смелости – нет. Так и жил бы повар Петя в тени своей неуверенности, если бы не детский обет, данный бабушке, и неожиданный шанс – попасть на кухню престижного ресторана. В погоне за мечтой и любовью, он должен найти в себе силы, чтобы выполнить обещание и обрести самого себя», – рассказали о сюжете организаторы. 6+

11:00 - Combat от DDX Fitness. Кардиотренировка с элементами боевых искусств. Спортивная площадка в парке «За Саймой». Регистрация: clck.ru/3Uv4zb

11:00 и 15:00 – ИКЦ «Старый Сургут». «Забавные выходные с Черным лисом». На площадке «Забава» юных горожан ждет настоящий праздник. Ребят порадуют играми, загадками и веселыми активностями. Мальчишки и девчонки смогут вдоволь подвигаться и повеселиться. 0+

14:00 – ТРЦ «Аура». Выставка кошек. Очаровательные серые, черные, рыжие и белые пушистики ждут новых хозяев. Каждое животное готово стать верным другом – возможно, именно в предстоящие выходные у них получится осуществить заветную мечту. Также волонтеры весь день будут принимать корм для взрослых кошек и котят. 0+

15:00 – Городской парк культуры и отдыха фестиваль «Рыбное место». Мероприятие подарит жителям и гостям Сургута море ярких впечатлений. Здесь прозвучит живая музыка, откроются необычные арт площадки и красочные выставки. Взрослые и дети примут участие в пленэре вместе с местными художниками, посетят увлекательные мастер классы и сыграют в веселые игры. А на ярмарке ремесленников каждый найдет авторский сувенир на память. 0+

16:00 - Соревнования по пляжному волейболу. Волейбольная площадка ТРЦ «Сити Молл». Регистрация: clck.ru/3Uv52p

19:00 - Концертная площадка «Компромат». Открытый микрофон. Гостей мероприятия ждут выступления четырех ярких групп: TALANT BAND, ЭСКАРИОТ, JUN6 и DUMB FACES. Также в этот вечер на сцене появятся некоторые сольные исполнители.

Телефон для справок: +7 (969) 507-38-70. Цена билета: до мероприятия 350 рублей, в день мероприятия 500 рублей. 16+

Воскресенье, 26 июля

10:00 - W Balance от World Class. Микс-тренировка для гармоничного развития тела в парке «За Саймой». Регистрация: clck.ru/3Uv53j

11:00 - Выездная площадка ГТО в парке «За Саймой». Испытания: наклон, прыжок, отжимания. Регистрация: clck.ru/3Uv56Y

12:00 - «Бег с Чемпионом». Пробежку в парке «За Саймой» проведёт Абдурахман Абдурахманов - двукратный финалист чемпионата мира, бронзовый призёр чемпионата Европы, двукратный чемпион России, победитель Кубка России и Кубка Чёрного моря по шахбоксу. Регистрация: clck.ru/3Uv57b

14:00 – «Каникулы в «Сити Молле». Организаторы подготовили настоящее спасение для родителей, чьи дети не отрываются от экранов гаджетов. На зажигательной летней вечеринке ребят ждет целое море веселья под треки модного диджея. В программе – яркий аквагрим, сладкая вата, увлекательные мастер-классы и активные челленджи. 0+

16:00 - Соревнования по пляжному волейболу. Волейбольная площадка ТРЦ «Сити Молл». Регистрация: clck.ru/3Uv58w

17:00 – «Галерея кино». Кинопоказ «Косолапый агент». Горожан приглашают на просмотр анимационного фильма китайского режиссера

Чжан Яна. Зрители увидят историю неуклюжего белого медведя Бернарде, мечтающего добиться в профессии секретного агента. 6+

Фото: афиша Сургута

НИЖНЕВАРТОВСК

Суббота, 25 июля

15:00 – Роллердром, ул. 60 лет Октября,14 ст2. Фестиваль экстремальных видов спорта. Он открыт для всех, от юных новичков до опытных спортсменов. Готовы к порции адреналина?

Что будет: BMX/ МТВ – дисциплина велосипедного спорта, предполагающая выполнение трюков с использованием различных фигур. Скейтбординг – катание на роликовой доске, при помощи которой выполняется скольжение по перилам, рампам, прыжки на трамплинах.

Самокат – катание в этой дисциплине осуществляется на специальном трюковом самокате с колесами, при помощи которых выполняется скольжение по перилам, рампам, прыжки на трамплинах либо фигуры фристайла. Участникам подойти на час раньше для регистрации. 6+

15:00 - Городская библиотека №5. Танцплощадка «Танцы летнего сквера». Все желающие смогут потанцевать на площадке Литературного сквера библиотеки под любимые музыкальные композиции. При плохой погоде мероприятие будет перенесено. Вход свободный. 0+

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