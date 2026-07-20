Доигрался и допрыгался: Александр Бастрыкин узнал о подростке, который осквернил мемориал в Югорске

Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

В социальных сетях Югорска появилось видео, на котором 14-летний подросток катался на самокате по гранитной плите мемориала «Воинская Слава». Он проделывал различные трюки, а после того как устал, присел и демонстративно закурил. При этом одет был юноша тоже дерзко: голый торс, джинсы-клеш, кеды. Образ дополняла лохматая голова. На вид – чистый хулиган. Дело в том, что юноша достиг возраста уголовное ответственности, а за то, что он натворил, ему однозначно грозит суд.

Сперва по данному факту прокуратура ХМАО-Югры организовала проверку. После подтянулся и следком.

Скрин с сайта ЧП Югорск

- По данному сообщению организована процессуальная проверка по статье «Осквернение памятников, стел, обелисков, иных мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России». Данное деяние наказывается штрафом в размере до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

- В ходе процессуальной проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего, дадут правовую оценку действиям несовершеннолетнего, а также во взаимодействии с органами системы профилактики проверят условия его проживания и воспитания, – прокомментировали в СУ СК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

Скрин с сайта ЧП Югорск

Чуть позже о хулиганистом мальчик из Югры узнал и глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин. Он потребовал представить ему доклад о ходе процессуальной проверки об осквернении мемориального комплекса в ХМАО-Югре. Однако тут проверка указана уже по другое статье уголовного кодекса.

- В средствах массовой информации сообщается о том, что в Югорске 14-летний мальчик катался на самокате по гранитной плите мемориала «Воинская Слава». По данному факту следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре организована процессуальная проверка по статье «Повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества», - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Югорске подросток покатался на самокате по плите мемориала, а потом закурил