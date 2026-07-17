Фестиваль шахмат, йога, рейв на Оби и Стальной характер: афиша мероприятий 18 и 19 июля 2026 года в Югре

Фото: ТИЦ Ханты-Мансийска

Массовых масштабных мероприятий и праздников в эти выходные в Ханты-Мансийском автонмоном округе – Югре не ожидается. Однако локальные мероприятия и фестивали все же состоятся. Среди наиболее ожидаемых «Стальной характер» в Мегионе. Подробности в нашей афише.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Суббота, 18 июля

10:00 - Дворик Музея природы и Человека. Йога-фестиваль в «Музей рядом». Проведите утро с пользой для тела и души — и заодно откройте для себя одну из атмосферных городских локаций, которую любят и гости, и жители Ханты Мансийска. В программе: функциональная тренировка от «РеАктив» - заряжаемся энергией. Лекция + практика от Елены Фомичевой - ищем внутренний баланс. Секреты самомассажа лица от ВАЙЛДВУД — снимаем напряжение. Бонус: бесплатные сертификаты на пробную тренировку от Центра «Благо». Перерыв на фото и прохладительные напитки от MORN. Вход свободный. 6+

12:00 — пешеходные экскурсии «Вначале был лес» 12+ и «Трава у дома» 6+.

11:00 — «Женский разговор в библиотеке» в библиотеке №2. Тема: эфирные масла и их свойства бесплатно, 16+

Фото: ТИЦ Ханты-Мансийска

17:00 - возле Национального центра «Россия». Семейный шахматный фестиваль – в честь Международного дня шахмат и 20 летия Югорской шахматной академии. Главное зрелище – сеанс одновременной игры: байкеры против мастера ФИДЕ Александра Сибряева. Для всей семьи – мастер-классы, аквагрим, фотозоны и коллективная роспись 5-метрового баннера. А в финале – живая музыка от кавер группы «Лови момент». Вход свободный 6+

Воскресенье,19 июля

15:00 - парк им. Бориса Лосева. «Час здоровья»: мастер-классы инструкторов по фитнесу и танцам.0+.

16:00 - парк им. Бориса Лосева. «Весёлые шахматы в шахматной столице»: познавательная программа для детей, посвящённая Международному дню шахмат. 0+

17:00 - парк им. Бориса Лосева. «Музыка города»: концертная программа солистов и творческих коллективов КДЦ «Октябрь». 0+.

СУРГУТ

Фото: администрация Сургута

Суббота, 18 июля

Физкультфест:

В 10:00 на футбольном поле спортивной школы «Кедр» для всех желающих пройдут групповые занятия по ушу. Регистрация: clck.ru/3Up6N2

В 11:00 на спортивной площадке в парке «За Саймой» состоится стретчинг-тренировка - комплекс упражнений на растяжку мышц и связок от фитнес-клуба DDX Fitness. Ссылка для регистрации на участие: clck.ru/3Up6TP

Воскресенье, 19 июля

Программа мероприятий Физкультфест в парке «За Саймой»:

В 10:00 - W Combat - кардиотренировка с элементами боевых искусств от фитнес-клуба World Class. Регистрация участников доступна по ссылке: clck.ru/3Up6Yg

В 11:00 - работа выездной площадки ГТО. Виды испытаний: наклон, прыжок, отжимания. Регистрация: clck.ru/3Up6aS

В 12:00 - бег с Чемпионом Денисом Мустафиным, победителем Кубка Западной Сибири, победителем Кубка Западной конференции Высшей лиги по мини-футболу и победителем первенства России по футзалу Высшей лиги. Форма для регистрации на участие в мероприятии: clck.ru/3Up6ck

Все выходные

Экспозиция «Город С» (ул. 30 лет Победы, 21/2)

Вы познакомитесь с Сургутом – одним из первых русских городов Сибири с момента его основания и до начала XX века. Узнаете много интересного и удивительного о нашем городе. Благодаря интерактивным технологиям, вы окажетесь на одной из «оживших» улиц Сургута конца XIX века.

Экспозиция «Дом купца Г.С. Клепикова» (ул. Просвещения, 7)

Экспозиция дома знакомит жителей и гостей города с подлинными атрибутами купеческого быта. В выставочных залах представлены предметы мебели, игрушки и аксессуары, использовавшиеся в быту сургутского зажиточного населения конца XIX – начала XX веков. Прикоснитесь к прошлому и откройте для себя новую жизнь старого дома.

НИЖНЕВАРТОВСК

Фото: афиша Нижневартовска

Суббота, 18 июля

Набережная реки Обь снова станет эпицентром классной музыки. После того как в прошлый раз погода решила сыграть злую шутку, вартовчане не сдались и теперь готовы устроить такое шоу, которое запомнится надолго. Никаких компромиссов: только мощный бит, крутые диджеи, и, конечно, потрясающий вид на реку. Хорошим настроением поделится с нами МС Слава Птица. Начало в 18:00. Вход свободный. 12+

КОГАЛЫМ

Суббота, 18 июля

Семейная гостиная совместно с Музейно-выставочным центром приглашает детей и родителей на семейную пешую прогулку в 16 часов. Сбор у Музейно-выставочного центра. Это отличная возможность отдохнуть на свежем воздухе, пообщаться, узнать интересные факты о родном городе и провести время всей семьёй. Для комфортной прогулки рекомендуем взять с собой: питьевую воду; удобную одежду и обувь по погоде. Количество мест ограничено. Предварительная запись по телефону: 8 (950) 513-81-95. 0+

Фото: администрация Когалыма

Воскресенье, 19 июля

12:00 - Молодёжный центр «Феникс», кабинет 204. Мастер-класс, где участники своими руками создадут яркую и необычную улитку-цветочницу, проявят фантазию и весело проведут время вместе. Это отличная возможность для детей и родителей заняться творчеством и создать оригинальную поделку. Кроме того, для юных участников подготовлен конкурс «Моя необычная улитка»!

Что нужно сделать?

нарисовать свою необычную улитку;

придумать о ней интересную легенду или историю;

принести рисунок на мастер-класс и рассказать свою легенду. Самых творческих участников ждут приятные призы. Количество мест ограничено.

Для участия необходимо пройти электронную регистрацию по ссылке: forms.yandex.ru/u/6a5092c1... 6+

МЕГИОН

Фото: администрация Когалыма

Суббота, 18 июля

На Западном аэродроме пройдет нашумевший экстремальный забег. Наш город принимает эстафету федерального проекта у Сургута и Когалыма, где гонки с препятствиями уже состоялись. Провести «Стальной характер» в Мегионе поможет генеральный партнер забега – «Славнефть-Мегионнефтегаз». Программа включает дистанции разной сложности – 3, 5 и 7 километров. На всем протяжении участников будут ждать «Ледяная ванна», «Вертикальный подъем», «Грязные танцы» и другие препятствия. «Стальной характер» открыт для всех желающих независимо от уровня физической подготовки. Пробежать трассу можно самостоятельно, или в команде от 6 человек. 6+

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