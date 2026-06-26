«Югорские обласы – 2026», битва на катамаранах, автогонки, пенная вечеринка и День молодежи: афиша мероприятий 27 и 28 июня 2026 года в Югре

Фото: администрация Нижневартовского района

Выходные 27 и 28 июня в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре будут жаркими, веселыми и очень активными. В регионе отпразднуют День молодежи. Югорчан ждут десятки активностей и сотни поводов улыбнуться вместе с друзьями и семьей. А еще состоится одна из самых главных битв лета – гонки на обласах.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Суббота, 27 июня

Яркое празднование Дня молодёжи - фестиваль, посвященный празднику. Для гостей будут работать интерактивные зоны от образовательных организаций, концерты, лекции и танцевальные флешмобы. Любители активностей найдут спортивные площадки и туристические слеты, а те, кто ищет вдохновение, — творческие мастер-классы и ярмарки с югорской продукцией.

На фестивале уличной культуры и спорта югорчан ждет лазертаг, самокат, хип-хоп и брейк-данс. Можно будет и поучаствовать и посмотреть на мастерство других. Полная программа доступна по ссылке.

Фото: администраци Нижневартовска

Все выходные

«Югорские обласы 2026» - международные соревнования по гребле на обласах — национальных лодках коренных народов Севера. Это одно из самых необычных и самобытных событий югорского лета, которое ежегодно привлекает спортсменов, туристов и зрителей из разных стран. Участие в стартах примут около 270 человек, в том числе спортсмены из-за рубежа, включая Казахстан, Китай, Иран, Турцию, Марокко, Тунис, Гану, Замбию, Камерун, Мали и Бангладеш. Международный статус соревнования получили в 2014 году, а сама история Кубка насчитывает уже четверть века.

Гонки проходят в пойме реки Горной. Здесь можно увидеть как одиночные заезды, так и массовые заплывы на традиционных лодках.

Для гостей это возможность не только понаблюдать за соревнованиями, но и познакомиться с культурой ханты и манси, северными традициями и атмосферой большого этнического праздника.

В программе:

- этноярмарка и мастер-классы;

- кино под открытым небом;

- фотозоны;

- фудкорты;

- детский городок;

- гастрономическая новинка — пятиметровый ягодный пирог «Обласный деликатес».

Для зрителей будут курсировать бесплатные трансферы до протоки Горной и обратно – транспорт отправляется одновременно от Ледового дворца спорта и гостиницы «Олимпийская». Подробнее ознакомится с расписанием можно здесь.

Фото: администрация Нижневартовска

НИЖНЕВАРТОВСК

Суббота, 27 июня

15:00 – Набережная реки Оби. Молодёжный центр при поддержке администрации города проведёт масштабное мероприятие для молодёжи на набережной реки Оби. Организаторы подготовили более 50 увлекательных площадок.

В программе Дня молодёжи:

- спортивные мероприятия

- творческие и музыкальные представления

- добровольческие инициативы

- киберспортивные турниры

- выступления молодых артистов города на открытых сценах

- профориентационные мероприятия

15:00 - Танцплощадка «Танцы летнего сквера». Все желающие смогут потанцевать на площадке Литературного сквера библиотеки под любимые музыкальные композиции

При плохой погоде мероприятие будет отменено. Вход бесплатный.0+

На Дне молодежи вартовчан ждут сразу несколько площадок: турник на Оби, лазертаг, фиджитал-игры и кавер группа «Нестройные»

- Фиджитал игры «Цифровые легенды».

Регистрация по ссылке: clck.ru/3Ty2Rk

- Спортивно-тактическая площадка «Лазертаг».

Регистрация по ссылке: clck.ru/3UCHJ9

- Площадка для вас и ваших хвостатых друзей «Кинологи: спорт и служба».

Регистрация по ссылке: clck.ru/3U7Rox

- Спортивная площадка «Турник на Оби».

Регистрация через Рената Губайдуллина vk.ru/renat_gubaidullin

- Площадка: «Пространство Знания».

Регистрация по ссылке: clck.ru/3UEkLY

Подробная информация о мероприятиях в группе «День молодежи».

Фото: администрация Сургута

СУРГУТ

Суббота, 27 июня

18:00 - Городской парк культуры и отдыха. Музыкально-танцевальная программа «В городском саду играет...». Горожан приглашают на музыкально-танцевальный вечер, который пройдет на ретро-площадке под открытым небом. На территории парка гостей порадуют известными хитами и зажигательными танцами. Вход свободный. 0+

20:00 - Дом культуры «Невесомость». Концерт группы «Космопорт17» и «Ночная смена». Они подарят присутствующим крутое настроение, исполнят свои свежие материалы и каверы. Стоимость билета: 500 рублей. 16+

Воскресенье, 28 июня

14:00 - Центральная городская площадь. Кубок «Закалённых Севером». Проверьте себя на прочность и докажите, что северный характер - это не просто слова, а реальная сила, выносливость и железная воля.

В программе:

- Экстремальный забег и сплав на сапбордах по реке Сайма;

- Личный и смешанный зачёты на силу, скорость и железную взаимовыручку;

Принять участие могут все желающие от 18 до 35 лет.

12:00 – Центральная площадь. «День молодёжи» по-крупному. Два фестиваля, две площадки - одна «Среда.Обитания».

- Технофест (12:00–18:00) — для тех, кто любит технику, движение и драйв.

- Артфест (14:00–22:00) — для всех, кто творит, вдохновляется и отдыхает душой.

В программе: спорт, семейные активности, интерактивные и фото зоны, техноплощадка, презентация вузов и ссузов города, танцевальный баттл «Ритмы лета», чилаут с настолками и квизами, ярмарка локальных брендов, гастро-аллея, первая городская премия «Одобрено молодежью!», сургутские кавер-группы и мощный хедлайнер — HOLLYFLAME, с ним точно споём громче всех. Вход свободный. 0+

НЕФТЕЮГАНСК

Фото: администрация Нефтеюганска

Суббота, 27 июня

14:00 - Лыжная база. Большой городской фестиваль, посвящённый Дню молодёжи. Организаторы подготовили насыщенную программу, в которой каждый найдет что-то интересное: от отдых и развлечений до возможностей познакомиться с новыми направлениями.

В программе:

- Лекторий о возможностях для молодёжи;

- Йога на траве и фитнес-тренировка:

- Молодёжный пикник с пледами и ламзаками;

- Фото-зоны, мастер-классы и викторины;

- Площадки партнёров: мототехника, стрельба из лука и многое другое;

- Работа фудкорта;

- Демонстрация техники МЧС и Скорой помощи;

Вечером на сцене выступят местные артисты, кавер-группа «Чили», ди-джей, а в финале вас ждет сюрприз! Вход свободный. 0+

Фото: администрация Когалыма

КОГАЛЫМ

На Центральной площади для вас выступит вокально-танцевальный проект NON SOLO — это живой звук, мощная энергетика, эффектная хореография и любимые хиты в современном исполнении.

15:00 – Парк Первопроходцев. Единый выпускной бал

19:30 – торжественное отркытие мероприятия

19:45 – кавер-группа «Счастливый случай» и «Винтаж»

21:00 - вокальный коллектив NON SOLO

Фото: администрация Югорска

ЮГОРСК

Суббота, 27 июня

День молодёжи в Югорске. Городской сквер «Северное сияние» – дискотечная программа «Молодежный импульс», а также семейный туристический фестиваль «Брусника» в музее под отрытым небом «Суеват пауль»

Фото: администрация Пыть-Яха

ПЫТЬ-ЯХ

Суббота, 27 июня

14:00 - Парк «Северное сияние» превратится в точку притяжения для всей молодёжи Пыть-Яха.

Программа — на любой вкус:

- творческие мастер-классы и фестиваль красок для тех, кто любит создавать и удивлять;

- спортивные площадки, где можно проверить силу, ловкость и побороться за победу;

- интеллектуальная битва в формате музыкального квиза от «Шейкер Квиз» — проверяйте знания и включайте логику;

- живая музыка: кавер-группа с хитами, которые знают все, а затем — дискотека до вечера.

Фото: администрация Берёзовского района

БЕРЁЗОВО

Суббота, 27 июня

13:00 - протока Казёнка (по правой стороне дороги на авторечвокзала). Настоящая битва за сокровища и славу — спортивная программа «Пираты Сосьвинского моря» в честь Дня молодёжи!

Что нужно, чтобы стать грозой вод? Собрать экипаж из 4 отважных мореплавателей (мужская, женская или смешанная команда), придумать звучное название, дерзкий девиз и создать свой неповторимый стиль. За самые крутые образы мы будем «минусовать» секунды от общего времени заплыва!

План мероприятия:

13:00 – 13:15 - торжественное открытие соревнований;

13:15 – 13:30 - регистрация экипажей, жеребьёвка команд;

13:30 – 15:00 - конкурсные испытания согласно жеребьевке.

Подведение итогов и награждение победителей и призеров спортивной программы состоится в 19:30 на площади молодежного центра «Звездный».

Условия участия:

Приглашаем команды из Березово, д. Деминская, д. Пугоры, с. Теги, п. Устрем, д. Шайтанки и гостей поселения.

Возраст участников — от 18 лет.

Фото: администрация Берёзовского района

17:40 - Площадь авторечвокзала. Яркий автомотопробег, посвященный празднованию Дня молодежи.

Программа мероприятия:

17:50 – 18:00 – Формирование дружной колонны автомотопробега.

18:00 – Старт движения колонны по запланированному маршруту.

18:45 – Прибытие к МАУ Березовского района «Молодежный центр «Звездный» (ул. Собянина, 37).

18:45 – 18:55 – Выстраивание мототранспорта на площадке Молодежного центра.

18:55 – 23:00 – Время для общения, демонстрации байков и отличного настроения на площадке Молодежного центра.

Требования к участию:

Транспорт: В оформлении транспортного средства приветствуется использование яркой цветовой гаммы, нанесение на кузов/ крылья/ шлем символики Дня молодежи, стикеров, граффити-элементов. Приветствуется использование стандартных элементов декора: флаги, ленты. Владельцы транспортного средства и пассажиры должны быть одеты в едином молодежном стиле (футболки с принтами, яркие худи, бейсболки). Наличие динамичного плейлиста, популярного у молодежи, приветствуется.

Что недопустимо:

Националистические и оскорбительные лозунги.

Предметы, ограничивающие обзор водителя.

ВАЖНО! К участию допускаются только зарегистрированные в Госавтоинспекции транспортные средства, соответствующие всем техническим требованиям и нормам безопасности.

21:00 - Площадка перед Молодёжным центром «Звёздный». Дискотека под открытым небом. Специальный гость:

DG AVALORE — мастер своего дела, который заставит танцевать каждого.

Фото: администрация Сургутского района

СУРГУТСКИЙ РАЙОН

Суббота, 27 июня

14:00 - Праздник пройдёт на стадионе Белого Яра в сказочной атмосфере «тридевятого царства». Гостей ждут тематические площадки, богатырские игры и волшебные фотозоны. За активность можно получить баллы и обменять их на брендированную продукцию молодёжных центров района.

Завершит вечер концерт кавер-группы «Кавардак на курьих ножках». Вход свободный для всех. Вход свободный. 0+

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ РАЙОН

Фото: администрация Нижневартовского района

Суббота, 27 июня

12:00 - многофункциональная площадка + СДК Зайцевой Речки. Здесь пройдет районный фестиваль молодежи «Время молодых». Участников ждут квест-игра «Конь-огонь», мастер-классы по изготовлению значков и брелоков, настольные и интеллектуальные игры. Каждый сможет принять участие в записи капсулы-времени – видео послании к 100-летию района. Ваши голоса и улыбки войдут в историю!

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