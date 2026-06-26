«Югорские обласы – 2026», битва на катамаранах, автогонки, пенная вечеринка и День молодежи: афиша мероприятий 27 и 28 июня 2026 года в Югре

Выходные 27 и 28 июня в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре будут жаркими, веселыми и очень активными. В регионе отпразднуют День молодежи. Югорчан ждут десятки активностей и сотни поводов улыбнуться вместе с друзьями и семьей. А еще состоится одна из самых главных битв лета – гонки на обласах.
Суббота, 27 июня
Яркое празднование Дня молодёжи - фестиваль, посвященный празднику. Для гостей будут работать интерактивные зоны от образовательных организаций, концерты, лекции и танцевальные флешмобы. Любители активностей найдут спортивные площадки и туристические слеты, а те, кто ищет вдохновение, — творческие мастер-классы и ярмарки с югорской продукцией.
На фестивале уличной культуры и спорта югорчан ждет лазертаг, самокат, хип-хоп и брейк-данс. Можно будет и поучаствовать и посмотреть на мастерство других. Полная программа доступна по ссылке.
Все выходные
«Югорские обласы 2026» - международные соревнования по гребле на обласах — национальных лодках коренных народов Севера. Это одно из самых необычных и самобытных событий югорского лета, которое ежегодно привлекает спортсменов, туристов и зрителей из разных стран. Участие в стартах примут около 270 человек, в том числе спортсмены из-за рубежа, включая Казахстан, Китай, Иран, Турцию, Марокко, Тунис, Гану, Замбию, Камерун, Мали и Бангладеш. Международный статус соревнования получили в 2014 году, а сама история Кубка насчитывает уже четверть века.
Гонки проходят в пойме реки Горной. Здесь можно увидеть как одиночные заезды, так и массовые заплывы на традиционных лодках.
Для гостей это возможность не только понаблюдать за соревнованиями, но и познакомиться с культурой ханты и манси, северными традициями и атмосферой большого этнического праздника.
В программе:
- этноярмарка и мастер-классы;
- кино под открытым небом;
- фотозоны;
- фудкорты;
- детский городок;
- гастрономическая новинка — пятиметровый ягодный пирог «Обласный деликатес».
Для зрителей будут курсировать бесплатные трансферы до протоки Горной и обратно – транспорт отправляется одновременно от Ледового дворца спорта и гостиницы «Олимпийская». Подробнее ознакомится с расписанием можно здесь.
Суббота, 27 июня
15:00 – Набережная реки Оби. Молодёжный центр при поддержке администрации города проведёт масштабное мероприятие для молодёжи на набережной реки Оби. Организаторы подготовили более 50 увлекательных площадок.
В программе Дня молодёжи:
- спортивные мероприятия
- творческие и музыкальные представления
- добровольческие инициативы
- киберспортивные турниры
- выступления молодых артистов города на открытых сценах
- профориентационные мероприятия
15:00 - Танцплощадка «Танцы летнего сквера». Все желающие смогут потанцевать на площадке Литературного сквера библиотеки под любимые музыкальные композиции
При плохой погоде мероприятие будет отменено. Вход бесплатный.0+
На Дне молодежи вартовчан ждут сразу несколько площадок: турник на Оби, лазертаг, фиджитал-игры и кавер группа «Нестройные»
- Фиджитал игры «Цифровые легенды».
Регистрация по ссылке: clck.ru/3Ty2Rk
- Спортивно-тактическая площадка «Лазертаг».
Регистрация по ссылке: clck.ru/3UCHJ9
- Площадка для вас и ваших хвостатых друзей «Кинологи: спорт и служба».
Регистрация по ссылке: clck.ru/3U7Rox
- Спортивная площадка «Турник на Оби».
Регистрация через Рената Губайдуллина vk.ru/renat_gubaidullin
- Площадка: «Пространство Знания».
Регистрация по ссылке: clck.ru/3UEkLY
Подробная информация о мероприятиях в группе «День молодежи».
Суббота, 27 июня
18:00 - Городской парк культуры и отдыха. Музыкально-танцевальная программа «В городском саду играет...». Горожан приглашают на музыкально-танцевальный вечер, который пройдет на ретро-площадке под открытым небом. На территории парка гостей порадуют известными хитами и зажигательными танцами. Вход свободный. 0+
20:00 - Дом культуры «Невесомость». Концерт группы «Космопорт17» и «Ночная смена». Они подарят присутствующим крутое настроение, исполнят свои свежие материалы и каверы. Стоимость билета: 500 рублей. 16+
Воскресенье, 28 июня
14:00 - Центральная городская площадь. Кубок «Закалённых Севером». Проверьте себя на прочность и докажите, что северный характер - это не просто слова, а реальная сила, выносливость и железная воля.
В программе:
- Экстремальный забег и сплав на сапбордах по реке Сайма;
- Личный и смешанный зачёты на силу, скорость и железную взаимовыручку;
Принять участие могут все желающие от 18 до 35 лет.
12:00 – Центральная площадь. «День молодёжи» по-крупному. Два фестиваля, две площадки - одна «Среда.Обитания».
- Технофест (12:00–18:00) — для тех, кто любит технику, движение и драйв.
- Артфест (14:00–22:00) — для всех, кто творит, вдохновляется и отдыхает душой.
В программе: спорт, семейные активности, интерактивные и фото зоны, техноплощадка, презентация вузов и ссузов города, танцевальный баттл «Ритмы лета», чилаут с настолками и квизами, ярмарка локальных брендов, гастро-аллея, первая городская премия «Одобрено молодежью!», сургутские кавер-группы и мощный хедлайнер — HOLLYFLAME, с ним точно споём громче всех. Вход свободный. 0+
Суббота, 27 июня
14:00 - Лыжная база. Большой городской фестиваль, посвящённый Дню молодёжи. Организаторы подготовили насыщенную программу, в которой каждый найдет что-то интересное: от отдых и развлечений до возможностей познакомиться с новыми направлениями.
В программе:
- Лекторий о возможностях для молодёжи;
- Йога на траве и фитнес-тренировка:
- Молодёжный пикник с пледами и ламзаками;
- Фото-зоны, мастер-классы и викторины;
- Площадки партнёров: мототехника, стрельба из лука и многое другое;
- Работа фудкорта;
- Демонстрация техники МЧС и Скорой помощи;
Вечером на сцене выступят местные артисты, кавер-группа «Чили», ди-джей, а в финале вас ждет сюрприз! Вход свободный. 0+
На Центральной площади для вас выступит вокально-танцевальный проект NON SOLO — это живой звук, мощная энергетика, эффектная хореография и любимые хиты в современном исполнении.
15:00 – Парк Первопроходцев. Единый выпускной бал
19:30 – торжественное отркытие мероприятия
19:45 – кавер-группа «Счастливый случай» и «Винтаж»
21:00 - вокальный коллектив NON SOLO
Суббота, 27 июня
День молодёжи в Югорске. Городской сквер «Северное сияние» – дискотечная программа «Молодежный импульс», а также семейный туристический фестиваль «Брусника» в музее под отрытым небом «Суеват пауль»
Суббота, 27 июня
14:00 - Парк «Северное сияние» превратится в точку притяжения для всей молодёжи Пыть-Яха.
Программа — на любой вкус:
- творческие мастер-классы и фестиваль красок для тех, кто любит создавать и удивлять;
- спортивные площадки, где можно проверить силу, ловкость и побороться за победу;
- интеллектуальная битва в формате музыкального квиза от «Шейкер Квиз» — проверяйте знания и включайте логику;
- живая музыка: кавер-группа с хитами, которые знают все, а затем — дискотека до вечера.
Суббота, 27 июня
13:00 - протока Казёнка (по правой стороне дороги на авторечвокзала). Настоящая битва за сокровища и славу — спортивная программа «Пираты Сосьвинского моря» в честь Дня молодёжи!
Что нужно, чтобы стать грозой вод? Собрать экипаж из 4 отважных мореплавателей (мужская, женская или смешанная команда), придумать звучное название, дерзкий девиз и создать свой неповторимый стиль. За самые крутые образы мы будем «минусовать» секунды от общего времени заплыва!
План мероприятия:
13:00 – 13:15 - торжественное открытие соревнований;
13:15 – 13:30 - регистрация экипажей, жеребьёвка команд;
13:30 – 15:00 - конкурсные испытания согласно жеребьевке.
Подведение итогов и награждение победителей и призеров спортивной программы состоится в 19:30 на площади молодежного центра «Звездный».
Условия участия:
Приглашаем команды из Березово, д. Деминская, д. Пугоры, с. Теги, п. Устрем, д. Шайтанки и гостей поселения.
Возраст участников — от 18 лет.
17:40 - Площадь авторечвокзала. Яркий автомотопробег, посвященный празднованию Дня молодежи.
Программа мероприятия:
17:50 – 18:00 – Формирование дружной колонны автомотопробега.
18:00 – Старт движения колонны по запланированному маршруту.
18:45 – Прибытие к МАУ Березовского района «Молодежный центр «Звездный» (ул. Собянина, 37).
18:45 – 18:55 – Выстраивание мототранспорта на площадке Молодежного центра.
18:55 – 23:00 – Время для общения, демонстрации байков и отличного настроения на площадке Молодежного центра.
Требования к участию:
Транспорт: В оформлении транспортного средства приветствуется использование яркой цветовой гаммы, нанесение на кузов/ крылья/ шлем символики Дня молодежи, стикеров, граффити-элементов. Приветствуется использование стандартных элементов декора: флаги, ленты. Владельцы транспортного средства и пассажиры должны быть одеты в едином молодежном стиле (футболки с принтами, яркие худи, бейсболки). Наличие динамичного плейлиста, популярного у молодежи, приветствуется.
Что недопустимо:
Националистические и оскорбительные лозунги.
Предметы, ограничивающие обзор водителя.
ВАЖНО! К участию допускаются только зарегистрированные в Госавтоинспекции транспортные средства, соответствующие всем техническим требованиям и нормам безопасности.
21:00 - Площадка перед Молодёжным центром «Звёздный». Дискотека под открытым небом. Специальный гость:
DG AVALORE — мастер своего дела, который заставит танцевать каждого.
Суббота, 27 июня
14:00 - Праздник пройдёт на стадионе Белого Яра в сказочной атмосфере «тридевятого царства». Гостей ждут тематические площадки, богатырские игры и волшебные фотозоны. За активность можно получить баллы и обменять их на брендированную продукцию молодёжных центров района.
Завершит вечер концерт кавер-группы «Кавардак на курьих ножках». Вход свободный для всех. Вход свободный. 0+
Суббота, 27 июня
12:00 - многофункциональная площадка + СДК Зайцевой Речки. Здесь пройдет районный фестиваль молодежи «Время молодых». Участников ждут квест-игра «Конь-огонь», мастер-классы по изготовлению значков и брелоков, настольные и интеллектуальные игры. Каждый сможет принять участие в записи капсулы-времени – видео послании к 100-летию района. Ваши голоса и улыбки войдут в историю!
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