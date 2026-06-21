В Сургуте совершил экстренную посадку самолет, летевший из Уфы в Игарку. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 21 июня, самолёт авиакомпании «ЮТэйр», выполнявший рейс из Уфы в Игарку, в 6 утра совершил незапланированную посадку в аэропорту Сургута. Причиной стали технические проблемы, возникшие на борту лайнера во время полёта.

Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, решение о посадке было принято незамедлительно после обнаружения неисправности. На земле пассажирам, среди которых находились вахтовые рабочие, был оказан весь необходимый сервис. В результате ЧП никто не пострадал.

После устранения технических неполадок воздушное судно смогло продолжить рейс и успешно доставило пассажиров в конечный пункт назначения — Игарку. В настоящее время Сургутская транспортная прокуратура проводит проверку, чтобы установить точные причины и обстоятельства авиационного происшествия.

«Посадка совершена благополучно. Сургутской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия. В настоящее время борт вылетел по маршруту назначения. Пассажирам оказаны полагающиеся услуги в полном объеме», - сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Стоит отметить, что накануне в том же сургутском аэропорту произошёл другой инцидент: нетрезвый вахтовик сорвал рейс до Самары, устроив дебош прямо перед взлётом.

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