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НовостиОбщество20 июня 2026 9:59

В аэропорту Сургута сожгли три комнатных растения. Их привез гражданин Таджикистана

В аэропорту Сургута сожгли три комнатных растения с возможной заразой из Таджикистана
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Фото: Россельхознадзор по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Фото: Россельхознадзор по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Три комнатных растения с почвой привез в аэропорт Сургута гражданин, приехавший из Таджикистана рейсом Худжанд – Сургут. Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО, подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска нашли специалисты Россельхознадзора при проведении контроля международного рейса.

У мужчины не было фитосанитарного сертификата, выданного национальной организацией по карантину и защите растений страны-экспортера. Чтобы предотвратить угрозу возможного заноса и распространения заразы, комнатные растения у прибывшего забрали, после чего сожгли в специальной печи, которая находится в аэропорту.

Самого же мужчину привлекли к ответственности по административной статье.

Ранее «КП-Югра» сообщала о том, что в аэропорту Сургута сожгли более 60 килограммов яблок и лимонов, которые также привез житель Таджикистана.

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