Фото: администрация Сургута.

В воскресенье, 31 мая, по улицам городов Югры прошел крестный ход. В Ханты-Мансийском автономном округе, в праздник Святой Троицы, состоялись масштабные крестные ходы. Погода благоприятствовала проведению мероприятий — было солнечно и сухо.

Особенно многолюдным шествие стало в Сургуте, где маршруты были организованы от Собора Преображения Господня и Храма в честь великомученика Георгия Победоносца к Свято-Троицкому кафедральному собору. Участие в Крестном ходе приняли более семи тысяч человек. Праздничную службу провёл его настоятель Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.

Для проведения крестного хода в городе на два часа перекрыли центр, куда вышли тысячи человек. Мероприятие было посвящено памяти святых. К верующим присоединился глава города Максим Слепов:

«Символично, что накануне великого праздника Ханты-Мансийская епархия отметила 15-летие. Все эти годы она служит духовной опорой для православных югорчан. Пусть в душе всегда будет вера, покой и надёжная опора. С праздником!», — написал он на своих страницах в социальных сетях.

Крестный ход также объединил православных жителей Нижневартовска. Глава города Дмитрий Кощенко поделился своими впечатлениями:

«Этот великий православный праздник символизирует обновление жизни, единство веры, любви и милосердия. Он укрепляет наши ценности, дарит надежду и душевные силы. Вместе с вартовчанами принял участие в праздничном крестном ходе. Всегда радостно видеть, как много верующих идёт вместе — с иконами, цветами. В такой момент особенно сильно ощущается, что мы — одна большая семья, живущая в мире и согласии друг с другом».

Приход был открыт для всех желающих — и постоянных прихожан, и случайных гостей, которые оказались рядом.

Напомним, День Святой Троицы или Пятидесятница — один из главных христианских праздников, входящий в число двунадесятых. Он отмечается на 50-й день после Пасхи.

Событие считается днём рождения христианской Церкви: именно с момента сошествия Святого Духа началась её история и распространение по всему миру.

