В Нижневартовске ждут большой воды: город готовится к пику паводка на Оби

Фото: администрация Нижневартовска.

В еще одном городе Югры власти ввели режим повышенной готовности из-за возможного подтопления дачных поселков в пойме реки Обь. Речь про Нижневартовск, где уровень воды поднимается от 3 до 6 сантиметров каждые сутки. В воскресенье, 17 мая, уровень воды в Оби составил 843 сантиметра. По прогнозам гидрологов, пик половодья в черте города может достичь от 880 до 970 сантиметров.

«На данный момент подтоплений нет, но власти принимают превентивные меры. Для реагирования сформирована группировка из 300 человек и 100 единиц техники, включая лодки и беспилотники. Запасы песка и щебня для укрепления берегов уже подготовлены», - сообщили представители городской администрации.

Как отметил директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Вадим Татаренков, режим повышенной готовности введён для органов управления и сил городского звена РСЧС. Спасатели ежедневно обходят дачные посёлки, встречаются с жителями и председателями СНТ. Планируется выставить дополнительные посты в Старом Вартовске и на въезде в зону РЭБ флота для контроля обстановки и оказания помощи. Также подготовлены запасы песка и щебня для укрепления берегов, где ожидаются подтопления.

Напомним, по данным на 17 мая, ледоход на Оби в ЯНАО растянулся на 20 километров и за сутки с 16 мая продвинулся на 50 км, голова находится ниже по течению от Салехарда.

Ранее мы рассказывали о том, что в Югре эксперты прогнозируют паводковую обстановку, схожую с ситуацией 2025 года. Уровень воды на большинстве рек будет близок к норме, однако на некоторых участках возможно превышение от 0,4 до 1,1 метра, считают метеорологи. Губернатор Руслан Кухарук сообщил, что для ликвидации последствий паводка готовы: более 8,1 тысячи человек; свыше 1,7 тысячи единиц техники; 35 воздушных судов, включая 18 беспилотников; 241 плавательное средство. В прошлом году в Ханты-Мансийском автономном округе в начале мая уже было затоплено свыше 270 участков, в том числе свыше 110 в Нижневартовске.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.