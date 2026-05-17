В Югре готовятся к паводку 2026 года: уровни воды ожидаются около нормы, но угроза подтоплений сохраняется. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В ХМАО специалисты прогнозируют паводковую обстановку, схожую с ситуацией 2025 года. По данным Ханты-Мансийского ЦГМС, уровень воды на большинстве рек будет близок к норме, однако на некоторых участках возможно превышение от 0,4 до 1,1 метра.

Власти Югры принимают превентивные меры. Губернатор Руслан Кухарук сообщил, что для ликвидации последствий паводка готовы: более 8,1 тысячи человек; свыше 1,7 тысячи единиц техники; 35 воздушных судов, включая 18 беспилотников; 241 плавательное средство. П

ри угрозе подтопления подготовлены 70 пунктов временного размещения на 8 тысяч человек. В апреле планируется проведение взрывных работ на реках для предотвращения ледовых заторов.

Напомним, в 2025 году в округе в начале мая было затоплено более 270 участков, в том числе свыше 110 в Нижневартовске.