Фото: группа Пыть-Ях ЧП, ВК.

В Пыть-Яхе на здании детской школы искусств второй год подряд размещают праздничный баннер, на котором в слове «Победа» была допущена орфографическая ошибка и неточность: вместо буквы «б» использовали «п». Курьезность ситуации заметили местные жители накануне важного праздника – 9 Мая. Фотографию с баннером опубликовали неравнодушные северяне в группе «Пыть-Ях ЧП».

По словам местных жителей, баннер с ошибкой уже размещал подрядчик на здании учреждения на предыдущий праздник, в этом году ситуация повторилась.

«Это не просто позор! Это позорище!», - возмущается пользователь под ником «Виталий Бадретдинов» в группе под снимками.

Исправленный баннер. Фото: Виталий Бадретдинов.

Баннер был оперативно демонтирован, однако фотография с ошибкой успела разойтись по социальным сетям. В мэрии журналистам пояснили, что власти требовали обязательного согласования как макетов, так и готовых материалов, однако подрядчик нарушил достигнутые договорённости.

«Уведомляем, что ошибка в баннере к 9 Мая устранена. Приносим извинения за допущенную неточность. Мы с глубоким уважением относимся к празднику Победы и ни в коем случае не хотели умалить значение этого знаменательного дня», — сообщили в городской администрации.

Этот же индивидуальный предприниматель ранее уже допускал ошибку: в прошлом году он изготовил баннер для местной гимназии, где указал, что Великая Отечественная война длилась с 1941 по 2025 год. После этого случая в администрации ввели обязательное согласование, которое бизнесмен проигнорировал.

Также перед жителями извинился заместитель начальника управления по ЖКХ в Пыть-Яхе Антон Решетников, назвав действия подрядчика прямым нарушением контрактных обязательств.

«По поводу сложившейся ситуации, информируем вас о грубом нарушении условий контракта со стороны подрядчика. В соответствии с договорными обязательствами, перед печатью подрядчик был обязан согласовать финальный макет продукции с заказчиком, произвести визуальный осмотр готовой продукции с привлечением заказчика, а затем выполнить монтаж элементов оформления. Ни одно из указанных требований подрядчиком не выполнено. В результате в оформлении городской среды ко Дню Победы допущена ошибка, что является абсолютно недопустимым в контексте празднования этой знаменательной даты. Управление расценивает действия подрядчика как прямое нарушение контрактных обязательств. Приносим официальные извинения жителям города за сложившуюся ситуацию. В отношении подрядчика будет поставлен вопрос о применении штрафных санкций в соответствии с условиями контракта и будет рассмотрен вопрос о целесообразности дальнейшего сотрудничества. Подчёркиваем: память о подвиге народа священна, и любые недочёты в оформлении к памятным датам не должны повторяться. Управлением будет усилен контроль за исполнением текущих и будущих контрактов — впредь подобные нарушения будут пресекаться на этапе подготовки. Благодарим за проявленное внимание и бдительность», - прокомментировал снимки с неправильным баннером в соцсетях Антон Решетников.

Стало известно, что за баннер на здании школы искусств в Пыть-Яхе отвечала компания - ИП Юферицина. Официально: организация занимается производством упакованных питьевых вод, включая минеральные воды; производит монтаж промышленных машин и оборудования; ремонт электрического оборудования; производством безалкогольных напитков. Компания существует с 2014 года. Общая сумма контрактов составляет больше 56 миллионов рублей.

