Югру в майские праздники ждет +20 и снегопад с дождями. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики приготовили для югорчан настоящие погодные качели. Первая половина недели встретит летним зноем, а вторая – промозглой сыростью. С 5 по 7 мая в ХМАО потеплеет до +20 градусов Цельсия, столбики термометров в Ханты-Мансийске поднимутся местами до +22. Ночью по-прежнему до +7 градусов.

А вот дальше погода испортится. В субботу, 9 мая, столбики термометров рухнут до +9 градусов Цельсия. В День Победы не выше +13 °C и +11 °C соответственно. Югру начнет заливать: дожди зарядят на несколько дней. Тепло окончательно отступит. 10 мая – до +5 градусов Цельсия – днем, 11 мая – до +9.

В Югре в ближайшую неделю, с 4 по 10 мая 2026 года, температура воздуха прогреется до +20 градусов, а минимальная температура опустится до +5 градусов, средняя температура будет колебаться в пределах +7…+13 градусов. Скорость ветра достигнет 6-19 м/с. Практически вся неделя будет пасмурной и дождливой. Возможен снегопад, гололед и туман.

В Ханты-Мансийске температура воздуха на этой неделе прогреется до +19 градусов, минимальная температура опустится до нуля, а средняя температура воздуха составит +5…+12 градусов. Скорость ветра будет достигать 12-19 м/с. Будет облачно, возможен дождь. 10 мая синоптики прогнозируют умеренный снегопад с дождем.

В Сургуте столбик термометра не поднимется выше +22 градусов, а минимальная температура опустится до +1 градуса. Средняя температура воздуха составит +5…+10 градусов. Скорость ветра будет достигать 9-17 м/с. Будет пасмурно, возможен дождь со снегом в конце недели. Осадки ожидаются в городе с 6 по 8 мая.

В Нефтеюганске столбик термометра на неделе поднимется до +22 градусов, минимальная температура будет меньше на 13 градусов и опустится до +5, а средняя температура воздуха составит +15 градусов. Скорость ветра будет достигать 10 м/с, с возможными порывами до 17 м/с. Мощный дождь обрушится на Нефтеюганск в четверг, 7 мая. За сутки в городе выпадет до 4 мм осадков.

Столбик термометра в Нижневартовске на этой неделе составит +22 градуса, а скорость ветра будет достигать 9-16 м/с. Ожидается пасмурная погода с дождем. Туман и небольшие осадки прогнозируются в городе 6 и 7 мая, за два дня в Нижневартовске выпадет до 7 мм осадков.

В Когалыме столбик термометра столбик термометра не поднимется выше +18 градусов, минимальная температура опустится до -2 градусов, а средняя температура воздуха составит +13. Атмосферное давление будет в пределах 742 - 757 мм.рт.ст. Скорость ветра будет достигать 13 м/с, с возможными порывами до 21 м/с. Дожди прогнозируются в Когалыме 6 и 7 мая, за два дня в городе выпадет до 10 мм осадков. 10 мая похолодает до +2 градусов – днем.

В Нягани на этой неделе температура воздуха не поднимется выше +21 градуса, минимальная температура опустится до -2. Порывы ветра будут достигать 6 м/с, с возможными порывами до 15 м/с.

В ближайшие семь дней в Мегионе столбик термометра не поднимется выше +24 градусов, а минимальная температура опустится до нуля. Возможные порывы ветра будут достигать 15 м/с.

В эти дни в Радужном погода будет пасмурной и прохладной. Столбик термометра не поднимется выше +19 градусов, а порывы ветра будут достигать 17 м/с. Ожидается дождь с грозой и туманом 7 мая.

В Лангепасе температура не поднимется выше +18 градусов, а в вечерние и ночные часы температура около +3. Скорость ветра будет достигать 9 м/с, с возможными порывами до 16 м/с.

В Урае потеплеет до +20 градусов, минимальная температура будет меньше на 12 градусов и опустится до +5. Скорость ветра будет достигать 9-15 м/с.

В ближайшую неделю в Пыть-Яхе температура воздуха прогреется до +19, а минимальная температура опустится до -2 градусов, а средняя температура воздуха составит +15 градусов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с, с порывами до 16 м/с.

В Югорске столбик термометра поднимется до +21 градуса, а минимальная температура будет равна +5. Скорость ветра будет достигать 6 м/с, с возможными порывами до 14 м/с. Будет пасмурно, ожидается небольшой дождь с грозой и туманом.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.