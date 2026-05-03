Фото: Алексей Петриченко

Следователи установили личности погибших при пожаре в частном доме по улице Школьной в пгт Высокий города Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Погибшими оказались родители, бабушка и четверо детей 2011, 2013 и 2015, 2025 годов рождения. Младшему было чуть больше года.

Как сообщил глава Мегиона Алексей Петриченко, администрация города возьмет на себя финансирование похорон.

- В результате пожара в Высоком в частном доме погибла вся семья: родители, четверо несовершеннолетних детей и их бабушка. Приношу искренние соболезнования родным и близким, всем кто знал семью в связи с несчастьем, унесшим жизни стольких людей. Светлая память... Рассматриваются возможные версии произошедшего, в том числе - нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и неосторожное обращение с огнем. Все расходы администрация города примет на себя. Параллельно во взаимодействии с другими социальными и профильными службами будем оказывать необходимые меры поддержки родным и близким, – сказал глава.

Тем временем выяснилось, что семья была благополучной, оба родителя работали, в школе семья была на хорошем счету, социальные службы отзывались о погибших положительно.

- По сведениям органов системы профилактики, ни родители, ни дети на профилактических учетах не состояли. Родители к уголовной ответственности или ответственности, связанной с воспитанием детей, не привлекались, – рассказала детский омбудсмена в Югре Людмила Низамова.

Напомним, трагедия произошла 2 мая. По факту гибели на пожаре семи человек возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».