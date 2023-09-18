Жительница Югры вошла в топ лучших фотографов мира, отправив на конкурс фотографию, снятую на телефон

Фото: Анастасия Еланцева

Югорчанка Анастасия Еланцева вошла в топ лучших фотографов мира. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале правительства Югры. Анастасия из Ханты-Мансийска увлекается мобильной фотографией и умеет замечать красоту в обычных вещах.

Фото: страница Анастасим Еланцевой в соцсети

Не рассчитывая на победу, она решила поучаствовать в международном конкурсе «Мобильная фотография: Симметрия», который проходил заочно в рамках премии 35AWARDS. На конкурс поступило около 18 тысяч работ из 124 стран мира, а участниками стали более 4 тысяч человек. Югорчанка решила принять участие ради интереса, но ее работу высоко оценили, и она попала в топ-1%, а фото «В поисках цветущего папоротника» стало лучшим в номинации.

Фото: Анастасия Еланцева

Корреспонденту «Комсомольской правды - Югра» удалось пообщаться с Анастасией и узнать о ее любви к фотографии. Она поделилась с нашей редакцией своими уникальными работами и рассказала, что занимается мобильной фотографией около двух лет.

Фото: Анастасия Еланцева

- Сначала я просто фотографировала, как могла, как умела, но потом захотела делать это грамотно, разобраться с настройками телефона, приемами. И с этим помогли на онлайн-курсе. А после, конечно, много-много практики, потому что знать мало, для хороших кадров нужно снимать, ошибаться и снова снимать, тренировать насмотренность, - рассказывает Анастасия.

Девушка отметила, что фотографировать она начала из желания сделать красивые фотографии для своих соцсетей, но благодаря практике и таланту, который она продолжает развивать, сейчас Настя помогает с контентом другим и сама проводить мастер-классы для таких же любителей мобильной фотографии.

Фото: Анастасия Еланцева

- Я интересуюсь историей фотографии и ищу вдохновение у великих фотографов, которые стояли у истоков этого искусства. Моя фотография как раз и стала отсылкой к работам немецкого фотографа 20 века Карла Блоссфельда. Он снимал мельчайшие детали растений, переплетения стеблей, соцветия. Его фотографии, как произведения искусства, напоминают архитектурные элементы в стиле барокко, художественную ковку, какие-то фантастические истории. Вот и я, вооружившись камерой смартфона и макролинзой, тоже решила поизучать и поснимать веточки папоротника, - рассказывает девушка.

В итоге у девушки получилась целая серия снимков, одну из этих фотографий она и отправила на тематический конкурс и не надеясь на какой-либо высокий результат, забыла об этом.

- Чуть больше недели назад пришло письмо на электронную почту, я открыла и не поверила, фотография вошла в топ 1% лучших работ. Очень обрадовалась и поделилась этой новостью у себя в соцсетях. Эмоции переполняли, меня поздравляли близкие, друзья, коллеги и даже незнакомые люди. Конечно, это очень приятно. Но особенно ценно, что моя работа практически в одном ряду, с крутыми ребятами, фотографиями которых я восхищаюсь, - добавила Настя.

Фото: Анастасия Еланцева

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