Жительница Сургута попала в книгу рекордов России, вырастив красотку-орхидею с 40 цветками

Фото: личная страница Луизы Нуретдиновой в соцсети

Жительница Сургута Луиза Нуретдинова вырастила уникальную орхидею, при этом не являясь профессиональным цветоводом, а всего лишь любителем. Благодаря этому, девушка стала знаменита: её рекорд зафиксировали на сайте Книги рекордов России 26 декабря 2022 года.

Сама Луиза рассказывает, что в ноябре 2021 года она насчитала на любимом растении аж 28 соцветий. Но на этом цветение орхидеи не остановилось, и вскоре на нём появилось уже 40 цветков. Проанализировав разные рекорды, девушка поняла, что такого нет ни у кого.

Фото: личная страница Луизы Нуретдиновой в соцсети

- Хочу поделиться своей гордостью — любимой орхидеей «Красоткой». Так я её прозвала, когда сосчитала на ней 28 соцветий. Тогда мне показалось, что это что-то невозможное, так как я не ухаживаю за цветами по-особенному. Слежу за ними на интуитивном уровне, а они отвечают шикарным цветением круглый год и рождением новых орхидей, - пишет Луиза о своём рекорде.

Кстати, девушка занимается творчеством. Она художник и работает учителем в школе, а орхидею считает своей второй любовью после рисования. Орхидеи она выращивает уже 7 лет, первый раз ей растение подарили, а после первого растения ей дарил эти прекрасные цветы муж.

- Супруг начал просто покупать их, без повода. Я обратила внимание, что у меня приживаются белые, розовые цвета, а жёлтые и сложные цвета почему-то нет. Каждое утро опрыскиваю их и увлажняю воздух. А ещё орхидеи стоят на северо-западной стороне, которую они любят. Особенных секретов в их выращивании нет, размножаются сами без каких-либо гормонов, - делится Луиза с корреспондентом «Комсомольская правда - Югра».

На своей странице в соцсети девушка делится фотографиями своих работ и рассказывает о своих увлечениях.

- Людям нравится наблюдать за этим: спрашивают советы по уходу, а я делюсь тем, что знаю сама. Профессионально разведением орхидей и изучением их я пока не занимаюсь. Когда орхидея принесла 40 цветочков, муж сказал: «Жаль, что никто не видит такой красоты!» И в тот момент мне закралась идея поучаствовать где-нибудь в конкурсе, - говорит северянка.

Фото: личная страница Луизы Нуретдиновой в соцсети

Если такую особенную орхидею у девушки получилось вырастить случайно, то с рисованием совсем другая история. Луиза не считает себя случайным художником самоучкой, этому она обучалась и обучается каждый день. Девушка мечтала связать жизнь с творчеством, и её мечта сбылась. Но она не собирается останавливаться на достигнутом, а продолжает постоянно обучаться и развивать свой талант, покупая курсы у известных художников, посещая мастер классы и работая с новыми материалами в разных техниках.

Фото: личная страница Луизы Нуретдиновой в соцсети

- С самого раннего детства меня окружала любовь к творчеству. У нас дома висела картина, написанная маслом, которая постоянно останавливала мой взгляд. Её написал мой дедушка, это копия картины К.Е. Маяковского «Дети, бегущие от грозы». Он был художником самоучкой, писал потрясающие копии великих русских художников: Шишкина, Васнецова, Маяковского и др. Мне было 3 года, когда он ушёл из жизни. Я его помню, но совсем немного. Только мама рассказывала постоянно о нём, а я всё думала и уже в том возрасте, хотела стать как он. Многие даже говорят, ты в дедушку, - делится Луиза Нуретдинова.

По словам Луизы, она постоянно рисовала, участвовала во Всероссийских конкурсах, занимала 1 места в школе, а уже в Университете вышла на Международный уровень.

Фото: личная страница Луизы Нуретдиновой в соцсети

- Училась я на преподавателя изобразительного искусства и не случайно, ещё в университете нашла себе подработку преподавателем в детском саду Монтессори и общеобразовательной школе. Позже пришлось уйти из детского сада, так как стало сложно совмещать две работы, - делится сургутянка.

Главное для девушки - это не только любовь к своему делу, но и поддержка близких. С раннего детства её поддерживала мама и всегда поощряла её рисунки и даже сохранила первую картинку дочери. А сейчас её во всём поддерживает любимый супруг.

Фото: личная страница Руслана Нуретдинова в соцсети

- Помню, даже как-то раз мама и папа сделали дома выставку моих картин, развесили всю стену моими рисунками, когда приходили гости, они говорили: «А кто этот художник?». Поддерживали всё моё творчество. Сейчас всю ответственность поддержки, мотивации, вдохновения и любви - взял на себя мой супруг Руслан. Все мои идеи и начинания, благодаря ему. Он бизнесмен, у него свой салон в нашем городе зеркал и предметов интерьера, как раз там висят мои картины и изделия из эпоксидной смолы - добавила Луиза Нуретдинова.

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