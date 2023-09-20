Ограничения возвращаются: в медучреждениях Югры ввели масочный режим

В медучреждениях Югры ввели масочный режим из-за распространения гриппа и ОРВИ. Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Из-за вспышки ОРВИ, коронавируса и гриппа в сентябре 2023 года ввели масочный режим в некоторых регионах России, в том числе и в Югре. Из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом во все медицинские учреждения ХМАО-Югры вернули масочный режим. Для пациентов и посетителей организовали входной фильтр, где им измеряют температуру тела и обрабатывают руки антисептиком. Решение об этом принято на заседании оперативного штаба.

- Вести масочный режим для пациентов и посетителей медицинских учреждений, установить входные фильтры в поликлиниках и больницах, контролировать запас противовирусных препаратов и средств для диагностики. По нашим оценкам в медицинских организациях такой запас сформирован на период от 3 до 7 месяцев, — сообщил глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Инициативу одобрила глава региона и приняла решение ввести масочный режим и входной фильтр во всех медицинских организациях округа с 22 сентября.

По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю в Югре зарегистрировано 162 случая заболеваний COVID-19. Этот показатель выше уровня прошлой недели на 57,3%. А заболеваемость ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога на 34,2%. Особенно превышение порогового уровня (на 31,1%) зарегистрировано среди школьников 7–14 лет. За последние сутки в Югре зарегистрировано 26 случаев заболевания COVID-19 в 10 муниципалитетах, а именно: в Сургуте 6 случаев, в Ханты-Мансийский районе – 4, Ханты-Мансийске и Лангепасе – по 3 случая, в Березовском и Кондинском районе, Советском районе и Нижневартовске – по 2, а в Нягани и Покачах – по 1 случаю.

Стоит отметить, что никаких ограничений для населения пока не вводится. Вакцинация от гриппа продолжается и на сегодняшний день прививки поставили уже больше 194 тысяч югорчан.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Югре из-за роста заболеваемости ОРВИ на карантин закрывают школы и детские сады.