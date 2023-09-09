«Написал прощальные слова любви»: в Югре школьник попытался покончить с собой из-за отказа подруги по онлайн-игре

14-летний мальчик из Югры пытался убить себя из-за безответной любви. Фото: Виктория Гаврик

Уральский школьник попытался покончить с собой из-за отказа возлюбленной, которая ежедневно играла с ним в онлайн-игры. История 14-летнего подростка могла закончиться весьма печально, если бы не профессионализм врачей. Восьмиклассник нанес себе рану с помощью ножа.

В полиции Югры корреспонденту «КП» сообщили, что трагедия произошла в четверг, 7 сентября 2023 года. 14-летний мальчик из Урая учился на одни пятерки, а свободное время тратил на кооп-игры. Однажды он начал общаться с девочкой из Новокузнецка.

Ребята понравились друг другу, завели отношения по интернету. Зумерское счастье продолжало и дальше бы радовать детей, но подруга сказала, что они больше не могут быть вместе. Юная геймерша бросила чувствительного парня.

Слова возлюбленной так ранили мальчика, что он решил навредить себе. Перед этим ребенок написал подруге, что любит ее и сильно скучает. Когда парень совершил задуманное и увидел кровь, сильно испугался последствий и подумал о родителях. В итоге школьник сам вызвал себе скорую.

Родители подростка узнали о случившемся только в стенах медицинского учреждения. Сначала мальчик говорил, что совершил страшное из-за предательства друзей, но потом поведал о неудавшемся романе. Сейчас за буйным подростком присматривают врачи, школьник идет на поправку.

- По данному факту следователями проводится процессуальная проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщили редакции в пресс-службе Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономном округу.

Ранее «КП» писала о том, что в Сургуте 19-летний учащийся вечерней школы напал на подростков, избив 16-летнюю девушку и 15-летнего парня. Мама пострадавшего подростка заявила о случившемся в полицию, а также рассказала о драке в соцсетях. Все случилось около 15 часов в вечерней школе 5 августа. Саид сначала избил свою одноклассницу, а когда он узнал, что у неё есть друг, начал требовать его номер телефона.