В Сургуте обезьяна Абу разъезжает на переднем сиденье легковушки и позирует проезжающим машинам

Житель Сургута катается на авто с обезьяной. Фото: паблик "ЧП Сургут"

В сети появилось милейшее видео с участием необычного пассажира легковушки - обезьянки. На кадрах видно, как животное вылезает из салона авто через окно, чтобы попозировать другим водителям. Обезьянка по кличке Абу - самец, довольно знаменитый среди местных жителей. Корреспонденту «Комсомольской правды - Югра» удалось пообщаться с хозяином этого милого существа.

Фото: предоставлено КП

По словам Амирхана, его питомец обожает ездить в машине, часто забираясь на капот или крышу. Особенно он любит люки (если они есть).

- Если в Сургуте вы видите катающуюся на машине обезьяну, знайте: это Абу, - рассказал владелец обезьянки.

Фото: предоставлено КП

Амирхан обожает своего питомца и говорит, что Абу - душа Сургута. Примат отвечает ему взаимностью.

Фото: предоставлено КП

- Абу озорной, веселый, часто бывает со мной в моем барбершопе. В свободное время любим ездить по городу, снимаем ролики и ездим с ним в гости. Он у меня не так давно, взяли его у знакомых в Екатеринбурге. Через два месяца ему исполнится пять лет. Он мой любимчик, да и не только мой, но и всего Сургута - поделился Амирхан.

Мужчина, рассказывает, что любовь к приматам у него появилась когда его брат Ислам завел такого же Джимми. Правда, Джимми уже не стало, а Абу согревает душу. Кстати у Амирхана еще есть амазонский питон-альбинос, но он живет в террариуме и никак не контактирует с обезьяной.

Фото: предоставлено КП

Большинство горожан фото и видео с обезьянкой умилило, но нашлись и те, кто посчитал такое обращение с животным неприемлемым.

- Совсем не смешно, это животное, а не игрушка. Есть закон о жестоком обращении с животными и сейчас, как никогда, он работает, - написала одна из жительниц города.

Фото: предоставлено КП

Но хозяин примата заявил, что совсем не относится к нему как к игрушке, более того ухаживает за ним как за ребенком.

Напомним, «Комсомольская правда - Югра» писала ранее о том, что нефтяники в Сургуте Редкую встретили красивую и редкую черную лису.