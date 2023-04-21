Редкую и красивую черную лису встретили нефтяники в Сургуте

Фото: паблик «Подслушано Сургут, Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте»

Редкую черную лису приручили нефтяники Югры. Работник одного из нефтяных предприятий в Сургуте выложил в социальные сети фотографию с очень красивым и милым зверьком, который ведёт себя на руках мужчины абсолютно спокойно - как домашнее животное.

- Иногда на вахте случаются такие необычные приключения. Спасли этого красавца, похоже, заблудился. От черного золота к черному лису встречайте нового друга прямиком из Сургута, - пишет автор фото.

Фото: паблик «Подслушано в Лянторе» в соцсети «ВКонтакте»

Месяц назад похожего черного красавца встретили вахтовики на Западно-Камынском месторождении, но неизвестно это один и тот же зверёк или разные. Появление именно черного лиса в Сургуте очень символично, так как для Сургута черный лис считается особенным животным. Именно этот зверь изображен на гербе города.

Фото: Рамиля Нуриева/ сайт администрации Сургута

Одним из объяснений выбора именно такого символа является древняя легенда, которая гласит, что давным-давно над сургутской землёй пролетал Небесный всадник. Ему понравилась наша Земля, и решил он спуститься, но не знал, в каком обличье предстать перед людьми. И решил тогда обернуться в красного лиса. А когда спустился на землю, то попал в лес, охваченный пожаром, и стал чёрным. Говорят, что раньше жил лис в своей горе, что сейчас находится близ Сургутского района. Но однажды туда пришли охотники, и потревоженный лис покинул гору. С тех пор его не видели, но он остался в памяти людей и стал символом Сургута.

Фото: Катя Микуляк/ История Сургута по его достопримечательностям

В Сургуте есть музей и даже целый лисий парк - сказочное место, задуманное, как место обитания Черного лиса и других мифологических персонажей из северных приданий. А памятник «Чёрному лису» пользуется большой популярностью у туристов. Существует примета, что если потереть лапу лису и при этом загадать желание, то оно обязательно сбудется.

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