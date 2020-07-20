В Сургуте памятник "Чёрному лису" пользуется большой популярностью у туристов

20 Июль 2020 2020-07-20T09:21:47+03:00

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Памятник «Чёрный лис» - гербовый символ города, расположенный у входа в Историко-культурный центр «Старый Сургут».

Автором изваяния выступил тобольский скульптор-камнерез Минсалим Валиахметович Тимергазеев. Монумент, длинной в 2,4 метра, был сделан в рекордные сроки - всего за месяц. Отливался он в Санкт-Петербурге, а в Сургут был доставлена самолетом за день до открытия. Так в июне 2006 года город украсила новая скульптура.

Кстати, в основе её создания лежит миф о благородном небесном всаднике, который в образе лиса спустился с небес к жителям сургутской земли и стал её покровителем.

Теперь с лисом любят фотографироваться туристы и жители города. А ещё говорят, что если потереть ему лапу и при этом загадать желание, то оно обязательно сбудется.

ИСТОЧНИК KP.RU