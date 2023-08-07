В Сургуте мужчину подозревают в изнасиловании шестилетней дочери

В Сургуте отец изнасиловал свою шестилетнюю дочь Фото: Татьяна Коркина

Жуткая новость из Сургута: мужчину подозревают в изнасиловании своей 6-летней дочери. В соцсетях и СМИ сегодня, 7 августа появилась информация, что во время медицинского осмотра медики обнаружили у шестилетней девочки совсем не детское заболевание - «подострый и хронический вульвит».

Такое заболевание вызвало подозрение у врачей и они начали обследование ребенка. После дополнительных анализов в теле девочки обнаружили семя взрослого мужчины. Под подозрением ее отец, его задержали. В пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре подтвердили, что преступление действительно имеет место быть, уже завели уголовное дело.

- Следственными органами СК РФ по ХМАО-Югре расследуется уголовное дело о возможном совершении противоправных действий в отношении малолетней. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сургуте задержали насильника, который пытался задушить женщину в лесу. Он думал, что жертва умерла, обокрал ее и скрылся.