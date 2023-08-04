В Сургуте задержали насильника, который пытался задушить женщину в лесу

Подозреваемый в покушении на убийство обокрал и пытался изнасиловать женщину в Сургуте Фото: Татьяна Коркина

В Югре задержали подозреваемого в нападении на 34-летнюю женщину в районе жилого комплекса «Зеленый» в Сургуте. Мужчина, пытался изнасиловать и душил свою жертву, от чего она потеряла сознание. Он, подумав, что она умерла снял с нее золотые украшения и скрылся. Потерпевшую госпитализировали в больницу.

Это произошло 1 августа 2023 года около 17 часов, когда девушка шла в лесном массиве рядом с Тюменским трактом.

- По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательств. Следственными органами подготовлено ходатайство в судебные органы об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО.