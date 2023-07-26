В Нижневартовске двухлетняя девочка получила перелом ключицы, упав со стульчика в детском саду

В Нижневартовске девочка получила перелом ключицы в детском саду Фото: Юлия Кучеренко

В детском саду №80 «Светлячок» в Нижневартовске двухлетняя девочка получила закрытый переломом ключицы. Мама ребенка на своей странице в соцсети рассказала, что узнала о случившемся с ее ребенком только вечером, когда бабушка пришла забирать малышку из детского сада.

- Сегодня, 25 июля, моя мама забирала из сада по адресу: Нижневартовск, улица 60 лет Октября, дом 49б мою дочь Мирославу. Мира выбежала из группы и сказала, что упала и ударилась. Следом вышла воспитатель и только после того, как дочь пожаловалась, сказала: «она упала со стула, но даже не упала, я ее поймала». Но когда бабушка одевала ребенка, взяв ее под руки, дочь начала кричать и плакать, что ей больно - рассказывает Александра.

Фото: страница Александры Н. в соцсети

После этого бабушка с ребенком отправилась в медпункт, где медсестра заявила, что осматривала ребенка и она была в порядке, но при этом предложила поехать на скорой в окружную больницу. На вопрос почему не оповестили о случившемся маму, внятного ответа бабушка не получила, а лишь отговорку, что в медицинская карта ребенка находится в другом корпусе, который закрыт.

Фото: страница Александры Н. в соцсети

- Выйдя с сада, моя мама с моей дочерью тут же поехала в окружную Нижневартовскую больницу в травмпункт, где был поставлен диагноз «закрытый перелом ключицы» - добавила девушка.

Фото: страница Александры Н. в соцсети

В мэрии Нижневартовска отреагировали на обращение мамы и отметили, что в дошкольном учреждении ведется внутреннее расследование. С медицинского работника, старшего воспитателя, дежурных администраторов взяты объяснительные записки.

- В группе общеразвивающей направленности для детей раннего возраста от 2 до 3 лет «Б» произошел несчастный случай. В результате падения воспитанницы 2020 года рождения с детского стульчика получена травма (перелом ключицы). Департамент образования администрации Нижневартовска проводит проверку, по итогам которой будет установлена степень вины работников дошкольного учреждения - прокомментировали в мэрии.

Как оказалось, это не первая травма, которую ребенок получил в этом детском саду. По словам мамы, в мае Мире выбили зуб, и за это также никто не понес ответственности. А в апреле девочке сломали очки и воспитатель не заметил, что ребенок ходит с одной линзой.

Кроме администрации проверку начала и Нижневартовская городская детская поликлиника.

- По фактам, изложенным в публикациях законного представителя в социальных сетях, БУ «Нижневартовская городская детская поликлиника» начала служебное расследование - отметили в пресс-службе медучреждения.

Удивительно, но мнения жителей Нижневартовска об этой ситуации разделились. Одни поддерживают маму и считают, что подобные случаи не должны оставаться безнаказанными, а другие встают на сторону воспитателей, считая, что детей много и за всеми не уследить. Также нашлись и те, кто уже посещал или посещает именно этот садик, среди них есть как положительные, так и отрицательные отзывы об учреждении.

- Ужасный сад, тоже были проблемы с эти садом. Заведующая ничего не могла решить. Ребенок не хотел туда ходить, а воспитатели вели себя как хотели и хамили. Ребенок с горки падал, даже не позвонили. Пришла забирать, а футболка в крови и не переодели - делится одна из мам, чей сын также посещал детский сад "Светлячок" в Нижневартовске.

- Это был наш любимый детский сад. У нас, к счастью, ни разу не возникало подобных ситуаций, воспитатели сильно переживали и звонили нам тогда, когда этого можно было не делать - говорит мама другого ребенка.

На звонок нашего журналиста заведующая детским садом не ответила и также мы не смогли дозвониться ее заместителю по воспитательной и методической работе.

Этим случаем уже заинтересовались в следственном комитете Югры и окружной прокуратуре. Ведомствами организованы проверки.

- В ходе проверки будет дана правовая оценка деятельности работников дошкольной образовательной организации по профилактике несчастных случаев с воспитанниками, созданию необходимых безопасных условий для детей во время пребывания в детском саду и по охране их здоровья. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений, недопущение их впредь и восстановление прав ребёнка - сообщили в прокуратуре Югры.

- По поручению руководителя СУ СК России по ХМАО – Югре организована процессуальная проверка. Действиям работников дошкольного образовательного учреждения будет дана правовая оценка, по результатам которой будет принято процессуальное решение - прокомментировали в Следкоме Югры.

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