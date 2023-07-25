Жители дома в Нижневартовске жалуются на неадекватного соседа, который катался в лифте с ножом

Фото предоставлено КП

Жильцы дома в Нижневартовске пожаловались на соседа, который катается в лифте с ножом. Видео с камер наблюдения опубликовано в одном из местных пабликов в соцсети «Вконтакте». На кадрах видно, как мужчина в домашней одежде заходит в лифт, начинает ходить из стороны в сторону, размахивая ножом. Несколько раз, доходя до одной из стен, он тычет в нее большим ножом, отрабатывая какие-то только ему известные трюки. Жильцы дома по улице Салманова, 5 обеспокоены поведением соседа, считая, что он представляет опасность для окружающих.

- Этот не адекват что только не делал, полиция не реагирует. На время запрут и снова выпустят. По похожим приметам детям интим предлагал, в этот период как раз таки и пропал, и снова на улицах появился. Со стороны спокоен, но как говорится, в тихом омуте черти водятся - пишет один из жителей Нижневартовске.

- Этот странный, и не совсем адекватный персонаж пару дней назад на перекрестке улиц Мира и Героев Самотлора на велосипеде пролетел на красный пешеходный, почти залез мне под колеса - говорит другой горожанин Нижневартовска.

Мужчина находился в лифте около минуты, но за это время успел повредить кабину острым предметом. Останавливается он только для того, чтобы закурить. Корреспондент «Комсомольской правды - Югра» пообщалась с одной из жительниц дома, которая рассказала, что мужчина ведет себя странно уже давно.

- Это наш сосед с 3 подъезда, неадекватен полностью, буквально вчера примерно в 4 утра кричал на весь двор, а в обед лежал на тротуаре, но его забрали, скорее всего, в лечебницу. Живет в своей квартире, я когда переехала в этот дом, он уже жил здесь. Такое поведение было всегда, зимой ходит босиком, ищет окурки в мусорных баках, у прохожих спрашивает сигареты. Я разговаривала как-то с продавцом из магазина, она сказала, что тот получает какую-то пенсию, возможно, действительно по здоровью - рассказывает жительница дома, пожелавшая остаться анонимной.

Фото предоставлено КП

В пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре заявили, что полиция Нижневартовска проводит проверку.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нижневартовске мужчина осквернил мемориал в парке Победы, забравшись на него в одних трусах. Он сидел верхом на памятнике «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.» и читал стихи.