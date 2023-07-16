В Нижневартовске мужчина в трусах осквернил мемориал в парке Победы

Фото: соцсети

В Нижневартовске мужчина осквернил мемориал в парке Победы, забравшись на него в одних трусах. Он сидел верхом на памятнике «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.» и читал стихи. Все это происходило на глазах у прохожих, в том числе детей. Очевидцы попытались его прогнать и даже припугнули штрафом, но мужчину это только раззадорило, и он попросил людей «вызвать всех мстителей».

- Я видел взгляд их, души и мечты и все желания. И мне, поверьте, отдыхать - любая марвела компания, - зачитал он стих. Происходящее снял на видео прохожий и опубликовал его в паблике «Типичный краб Нижневартовск» в соцсети. Мужчине было весело даже когда появились полицейские, сложилось впечатление, что его не волновало ничего. Такое неадекватное поведение мог спровоцировать алкоголь или прием запрещенных веществ. В пресс-службе УМВД не дали ответ о том, находился ли задержанный в опьянении.

- Мужчину 1991 года рождения передали в психоневрологический диспансер. Проводится проверка - прокомментировали «Комсомольской правде» в пресс-службе окружной полиции.

Стоит отметить, что в России установлено уголовное наказание за осквернение символов воинской славы - Знамени Победы, Вечного огня, памятников погибшим за родину солдатам. Чем обернется для вартовчанина его творческий порыв решат правоохранители.

Фото: департамент общественных коммуникаций Нижневартовска

Напомним, ранее мы писали о том, что трое югорчан оштрафованы за публичную демонстрацию флага запрещенной организации. Они разместили изображение флага запрещенной организации на своих авто.