Трое югорчан оштрафованы за публичную демонстрацию флага запрещенной организации Фото: Татьяна Коркина

Трое югорчан наказаны за публичную демонстрацию флага запрещенной организации. Об этом сообщили в УМВД России по ХМАО-Югре.

- Полицейские пресекли противоправную деятельность автолюбителей из Нижневартовска и Когалыма, которые разместили на государственных регистрационных знаках своих автомобилей изображение флага организации, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда Российской Федерации от 16 марта 2023 года.

Двое вартовчан и житель Когалыма получили административное наказание по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Суд признал их виновными и оштрафовал размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что двое жителей Нижневартовска оштрафованы за дискредитацию армии РФ.