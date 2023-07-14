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НовостиПроисшествия14 июля 2023 13:02

Трое югорчан оштрафованы за публичную демонстрацию флага запрещенной организации

Они разместили изображение флага запрещенной организации на своих авто
Виктория Терина
Трое югорчан оштрафованы за публичную демонстрацию флага запрещенной организации

Трое югорчан оштрафованы за публичную демонстрацию флага запрещенной организации

Фото: Татьяна Коркина

Трое югорчан наказаны за публичную демонстрацию флага запрещенной организации. Об этом сообщили в УМВД России по ХМАО-Югре.

- Полицейские пресекли противоправную деятельность автолюбителей из Нижневартовска и Когалыма, которые разместили на государственных регистрационных знаках своих автомобилей изображение флага организации, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда Российской Федерации от 16 марта 2023 года.

Двое вартовчан и житель Когалыма получили административное наказание по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Суд признал их виновными и оштрафовал размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что двое жителей Нижневартовска оштрафованы за дискредитацию армии РФ.