Боксер Альберт Батыргазиев из Югры одержал победу над доминиканцем Фрэнсисом Фрометой

Фото: Департамент по социальной политике администрации Нижневартовска

Несколько минут назад завершился главный 10-раундовый поединок вечера. Альберт Батыргазиев из Нижневартовска и Франсис Фромета из Доминиканы сразились в профессиональном боксерском поединке в Ханты-Мансийске. Судьи единогласно отдали победу российскому боксеру. Альберт записал на свой счет девятую победу в профи. Это был первый бой югорского спортсмена на домашнем ринге после победы на Олимпийских играх в Токио.

Фото: Департамент по социальной политике администрации Нижневартовска

С уверенной победой югорского спортсмена поздравил глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

- Сегодня в Ханты-Мансийске олимпийский чемпион Токио Альберт Батыргазиев одержал верх над непобежденным ранее Фрэнсисом Фрометой из Доминиканы. Все судьи отдали победу вартовчанину: 99:91, 100:90, 97:93. Поздравляю Альберта и тренера Руслана Куштанова с отличным результатом! Только вперед! - написал в своих соцсетях Дмитрий Кощенко.

Фото: Администрация Нижневартовска

До сегодняшнего дня оба бойца шли без поражений. Только вот Фромета провёл на 9 поединков больше чем Батыргазиев. На его счету 17 боев, в 11 из которых он отправил соперников в нокаут. 27-летний Фромета потерпел первое поражение в карьере. Ранее он владел титулом чемпиона латинского региона по версии WBA (Fedelatin). Доминиканец во второй раз выступил за рубежом, до этого он провел все поединки в Доминиканской Республике, кроме предыдущего, который состоялся в Уругвае. Фромета находится на 15 месте в рейтинге WBA.

На этот раз соперник у Франсиса оказался серьезнее, Альберт в очередной раз показал свою суперсилу. 25-летний боксер из Нижневартовска имеют титулы интерконтинентального чемпиона по версии Международной боксерской федерации, чемпиона Евразийского боксерского парламента, чемпиона Азии по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и чемпиона Европы по версии Всемирной боксерской организации. Кроме победы на Олимпиаде в Токио у северянина в багаже четыре золотые медали чемпионатов России. Сейчас он занимает седьмое место в рейтинге WBA. Но благодаря победе в сегодняшнем бою Альберт сможет войти в топ 5 рейтинга WBA и получить шанс рассматриваться в качестве кандидата на бой за звание обязательного претендента в своем весе.