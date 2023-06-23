«Это очень страшно»: из-за любопытных медведей югорчане боятся ездить на дачи и за город

Медведь вышел из леса к дороге

За последние дни жители Югры стало все больше жаловаться на медведей. По словам людей, косолапые выходят к автомобильным дорогам, забредают в дачные кооперативы, хозяйничают на участках и, тем самым, нагоняют нешуточный страх.

Так, на днях житель Белоярского района буквально нос к носу столкнулся с медведем неподалеку от озера Светлое. Не пугаясь ни машин, ни людей, хищник вышел из леса и, увидев мужчину, устремил на него пристальный взгляд.

- Вот там переход на озеро Светлое, время 9 часов 23 минуты, - говорит мужчина, продолжая следить за бурым хищником.

Что касается самого косолапого, интерес к северянину он потерял уже через пару секунд. Повернувшись, медведь неторопливо зашагал вдоль дороги, внушая страх и уважением одним своим видом.

Еще один медведь был замечен в СОНТ «Водоканал», что возле Ханты-Мансийска. Как уверяют дачники, косолапый не просто заходит на территорию, а топчет картошку и вплотную подходит к домам.

- Это очень страшно! Многие поедут в выходные на дачу, не хотелось бы, чтоб кто-то встретился там с мишкой, - говорит один из дачников.

Фото: соцсети

В региональном департаменте недропользования и природных ресурсов рассказали, что первая инстанция, куда нужно обратиться в подобных случаях, это органы внутренних дел и службы экстренного реагирования.

- В силу своих полномочий они должны принять необходимые меры. В дальнейшем для проведения мероприятий на прилегающей к населенному пункту территории они могут привлечь специалистов департамента, - прокомментировали в ведомстве.

Напоминаем, что медведи в югорских лесах начали просыпаться в конце марта. По большей части косолапые не представляют опасности, если им не угрожать, исключение составляют самки с детенышами.

Чтобы снизить вероятность нежелательных встреч с медведем и печальных последствий, Природнадзор составил специальную памятку. Но, как утверждают специалисты ведомства, исследования, проведенные в нашей стране и за рубежом, показали, что единого универсального средства защиты от медведей не существует. Поэтому их рекомендации нельзя рассматривать как абсолютную гарантию от несчастного случая, но снизить вероятность конфликтной ситуации они помогут.