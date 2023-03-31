В лесах Югры просыпаются бурые медведи Фото: Юлия Кучеренко

В Природнадзоре Югры рассказали о проснувшихся после зимней спячки медведях. Информация об этом появилась на сайте ведомства. Югорчанам рассказали, что проснувшиеся после зимней спячки медведи не представляют большой опасности, но исключением являются самки с детёнышами. Медведей нередко можно увидеть вблизи населенных пунктов или около предприятий, соседствующих с лесным массивом, так как хищники идут на запах еды.

- Бурые медведи, почувствовав тепло солнечных лучей, уже начали выбираться из своих берлог. В марте при патрулировании лесов и обследовании охотничьих угодий БУ ХМАО - Югры Природного парка «Кондинские озера» инспекторам Советского отдела Природнадзора Югры совместно с сотрудниками парка посчастливилось одним из первых наблюдать пробуждения после зимней спячки медведицы Машеньки, живущей на территории научного стационара в минизоопарке - рассказали в ведомстве.

Фото: Природнадзор Югры

Специалисты отметили, что в Югре медведи из берлоги выбираются в основном в апреле и первые 10-15 дней они не слишком активны. Косолапый не отходит далеко от своей берлоги, бродит вокруг, а если повезёт перекусит остатками сухой прошлогодней травы или тушками погибших зимой животных. Медведь регулярно возвращается в свою берлогу, а при ухудшении погоды может залечь и не выходить из берлоги несколько дней.

Чтобы снизить вероятность нежелательных встреч с медведем, Природнадзор просит северян и гостей округа ознакомиться с памяткой.