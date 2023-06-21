Квартиры в новостройках Сургута и Ханты-Мансийска затопило после ливней

Потоп в одной из квартир

Разбушевавшийся в Югре ураган наделал немало хлопот. Из-за сильного ветра в городах падали деревья, укатывались машины, ломались светофоры, отключался свет и прочее.

Но одно дело, когда все это действие происходит на улице, и совсем другое, когда последствия непогоды вдруг оказываются в квартирах. Именно это и произошло с жителями новостроек в Ханты-Мансийске и Сургуте.

Когда грянул ливень, красивые и аккуратные многоэтажки начало заливать со всех сторон: вода появилась в квартирах, подъездах и на лоджиях. Возмущенные сим фактом, жители начали массово выкладывать посты в соцсетях, требуя объяснений от застройщика и администрации.

- На улице дождь. И не только на улице, но и в квартирах нового дома, - говорит Татьяна Щерба, подтверждая свои слова сразу двумя виде.

На первом из них вода залила лоджию, да так, что на полу буквально не было сухого места.

Во втором ролике отчетливо видно, что течь образовалась на стенах внутри квартиры, причем сразу в нескольких местах.

Кстати, по словам людей, новостройка была сдана совсем недавно, а квартиры в ней купили более ста семей.

Что касается Сургута, то там затопило многоэтажку по улице Маяковского д. 8. Как уверяют горожане, дом был сдан в конце прошлого года, а теперь, как выяснилось, он не прошел даже испытания непогодой. В итоге оказались затоплены лестничные клетки, коридоры и ряд квартир, при этом в некоторых из них жильцы уже сделали ремонт.

- Подъезд седьмой, этаж шестнадцатый, выход на крышу, - говорит одна из жительниц дома, записывая видео.

А еще югорчанка показала в ролике свою квартиру: вода просочилась и через оконный блок, и через потолок.

По информации, полученной от застройщика, виноват в случившемся «косой дождь». Именно из-за него и произошло затекание воды через оконные отливы.

- Причина протекания установлена, над устранением последствий работают подрядчики. Мастер уже осмотрел квартиры и зафиксировал все замечания. Далее будем работать в индивидуальном порядке, - отчитался застройщик в домовом чате.

Данный ответ немного приободрил жильцов, но люди не понимают, почему изначально нельзя было спроектировать дома таким образом, что бы избежать подобных последствий.