В Югре ураганный ветер ломает деревья, уносит автомобили и оставляет людей без света

Фото: соцсети

Минувший вечер выдался не самым удачным для жителей Югры, а особенно Сургута и Нефтеюганска. Дело в том, что на города обрушились мощный ливень и ураганный ветер, коих не было уже давно.

Серьезно досталось в этот момент деревьям. За считанные минуты северяне буквально завалили соцсети фотографиями с упавшими на землю тополями, березами и елями, причем некоторые из них оказались сломаны под самый корень.

Фото: соцсети

Но больше всего из-за непогоды пострадали машины. В большинстве случаев на автомобили рушились все те же деревья, и прилетали со стороны мусорные баки.

Фото: соцсети

Но было и такое, что ветер снес припаркованную «Газель», которая, покатившись, протаранил ни в чем не повинный «Opel».

А еще в городе оказались затоплены многочисленные дворы и улицы, что вызвало серьезное недовольство у горожан.

Кроме того, из-за порывов ветра, достигающих 16 м/с, без света остались жители поселков Снежный и Юность. Сейчас бригада энергетиков занимается решением данного вопроса. С такой же проблемой столкнулись и члены дачного кооператива «Виктория».

Но и это далеко не все. Сейчас из-за сильного ветра и ливня в городе отключены 15 светофоров. Специалисты Горсвета уже трудятся на работоспособностью объектов.

Что касается Нефтеюганска, там обстановка очень схожа с Сургутом. В городе также повалены деревья, затоплены дороги и повреждены автомобили.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Сегодня непогода продолжит свирепствовать. Согласно данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 июня в Сургутском, Ханты-Мансийском, Кондинском и Нефтеюганском районах ожидаются сильный дождь, по остальной территории небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных района возможна гроза. При этом будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 15-20 м/с, местами порывы 25-27 м/с.

А вот 21 и 22 июня дождь уже будет кратковременный, а скорость ветра - 9-14 м/с, в отдельных районах порывы могут достигать 15-20 м/с.