На Югру надвигаются ливни и ураганный ветер Фото: Вера Зенина

Жителей Югры предупредили о надвигающейся непогоде. Согласно данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уже сегодняшним вечером, 19 июня, на округ обрушатся ливень с грозой и ветер с порывами 25-27 м/с.

Во вторник, 20 июня, стихия продолжит свирепствовать. Так, в Сургутском, Ханты-Мансийском, Кондинском и Нефтеюганском районах ожидаются сильный дождь, по остальной территории небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных района возможна гроза. При этом будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 15-20 м/с, местами порывы 25-27 м/с.

А вот 21 и 22 июня дождь уже будет кратковременный, а скорость ветра - 9-14 м/с, в отдельных районах порывы 15-20 м/с.