В ХМАО водитель кроссовера сбил девушку на пешеходном переходе

Фото: скриншот из видео/соцсети

В Сургуте водитель кроссовера сбил идущую по пешеходному переходу 21-летнюю девушку. Пострадавшая от удара буквально взлетела в воздух и рухнула на землю. В этот момент водитель остановился и выбежал из авто. Девушку госпитализировали в Сургутскую травмбольницу в тяжелом состоянии.

- 26 мая 2023 года мужчина 1977 г.р. управляя автомобилем «Nissan Murano» не предоставил преимущество в движении девушке-пешеходу, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Пострадавшую госпитализировали. Проводится проверка - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды - Югра» в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

В полиции добавили, что после проведенной медицинской экспертизы и оценке тяжести травм, которые получила девушка будет принято процессуальное решение.

Очевидцы ДТП разместили в соцсетях видео момента аварии и уточнили, что инцидент произошел на улице Университетской. Водитель передвигался на кроссовере и часто перестраивался. В то время как другие водители остановились перед «зеброй», чтобы пропустить пешехода, мужчина не остановился. Кроме того, в СМИ бытует версия, что пострадавшей стала дочь экс-начальника виновника ДТП, а сам он ранее якобы работал в одном из структурных подразделений ГИБДД. Но официально эта информация не подтверждена.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сургуте после ДТП с легковушкой серьезно пострадала 27-летняя байкерша.