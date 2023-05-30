В Сургуте после ДТП с легковушкой серьезно пострадала 27-летняя байкерша

Фото: архив УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Сургуте произошло ДТП, в котором пострадала девушка-байкер. Видео аварии выложили очевидцы в соцсети. На кадрах видно, как машина выезжала с дворовой территории, а байк на довольно высокой скорости двигался по главной дороге. Девушка, которая была за рулем мотоцикла, пыталась уйти от столкновения, но не справилась с управлением. Её двухколесный транспорт вместе с ней протащило по проезжей части, и в итоге она пролетела под внедорожник, который был припаркован на другой стороне дороги.

Свидетели аварии рассказали, что все случилось возле торгового центра «Исток». Они утверждают, что мотоцикл сбил автомобиль ВАЗ, чей водитель выехал со двора по двойной сплошной линии. Именно от удара девушка и потеряла равновесие. Увидев, что произошло, очевидцы поспешили на помощь к пострадавшей. Девушку госпитализировали с многочисленными травмами. Подробности аварии корреспондент «Комсомольской правды - Югра» уточнила в ГИБДД.

- В Сургуте на ул. 30 лет Победы 28 мая в 22:15 водитель 2005 г.р. управляя автомобилем «ВАЗ», по предварительным данным, выехал со двора через двойную сплошную линию. На данном участке разрешен лишь поворот направо. В результате произошло столкновение с мотоциклом «Кавасаки», за рулем которого находилась девушка 1996 г.р. Оба транспортных средства получили механические повреждения, а водитель мотоцикла с травмами госпитализирована в медицинское учреждение - рассказала «Комсомольской правде» начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения окружной Госавтоинспекции Любовь Медведева.

В Сургутской травмбольнице нам рассказали о состоянии пострадавшей байкерши, уточнив что ее прооперировали. Больше всего у нее пострадала стопа.

- Пациентка поступила с множественными переломами. Ей проведена операция, сегодня она уже переведена из реанимации в отделение травматологии. Её состояние стабильное, среднетяжелое - сообщили в пресс-службе БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница».

Напомним, мы писали ранее о том, что В ГИБДД раскрыли подробности смертельной аварии в Советском районе. В этом жутком ДТП погиб ребенок.