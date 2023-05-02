Фото: архив КП

В Нижневартовске водитель автобуса довел до слез глухонемую школьницу, у которой не оказалось билета на автобус. Об этом инциденте рассказали очевидцы в социальных сетях.

Это произошло в автобусе №16, когда после посадки водитель автобуса начал проверять у пассажиров билеты. Среди всех были подростки, в том числе глухонемая девочка. Одного мальчика он выгнал и начал требовать билет от глухонемой девочки. Она попыталась показать сообщение на своем телефоне, но водитель проигнорировал ее действия и говорил ей лишь: «да что ты мне тычешь», а затем попытался выгнать ее из транспорта.

В другие пассажиры отдали ребенку свой билет и вышли из автобуса, так как водитель отказывался ехать, пока девочка не заплатит. Но и этот билет не устроил мужчину. Когда девочка начала уже плакать, за нее заплатили взрослые.

- Бедный ребенок уже начал плакать. Всю поездку она ревела. Что за люди пошли? Ради 30 рублей уже такое поведение? Хуже, чем какое-либо животное, - возмутилась жительница Нижневартовска.

Фото: соцсети

После того как о ситуации стали писать в соцсетях, полиция решила начать проверку.

- Никаких заявлений в правоохранительные органы по данному инциденту не поступало. Но в связи с тем, что инцидент опубликован в социальных сетях и СМИ полиция начала проверку - пояснила корреспонденту «Комсомольской правды» начальник отдела информации и общественных связей Ольга Абмайкина.

Власти города посоветовали в подобных случаях жаловаться в транспортное предприятие или в департамент ЖКХ. Но по словам горожан, до автотранспортного предприятия невозможно дозвониться. А такая ситуация, к сожалению, в городе не первая. В департаменте ЖКХ отметили, что будут проводить служебную проверку, но исходя из сообщений в соцсетях никаких противоправных действий со стороны водителя, по их мнению, не было.

Напомним, ранее «Комсомольская правда - Югра» писали о том, как в Сургуте водитель автобуса сломал нос подростку за брошенный в автобус снежок.