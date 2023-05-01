В Нефтеюганске дебошир с огнетушителем ворвался в отделение банка и угрожал сотрудникам расправой

Фото: скриншот с видео

В Нефтеюганске участковый уполномоченный полиции проводит проверку по факту дебоша, который произошел 29 апреля 2023 в одном из отделений банка. Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, мужчина угрожал физической расправой сотрудникам банка. На место происшествия прибыли полицейские, которые опросили персонал – очевидцев ЧП – и изучили записи с камер видеонаблюдения.

Правонарушителя сразу установили. Им оказался ранее судимый 35-летний житель Нефтеюганска, который знаком полицейским не понаслышке. Его не раз привлекали к ответственности. Только в 2023 году на него составили аж 7 административных протоколов, а 17 апреля за совершение местного хулиганства отправили его под административный арест на 12 суток.

Запись с нападением появилась в одной из городских групп в VK.

- Гражданин Александр Иванович в состоянии наркотического опьянения создает опасную ситуацию в нашем городе. Он неоднократно заходил в отделение нашего банка, в аптеку, нападал на беременную женщину с палкой. 29 апреля он пришел в наш банк, чтобы снять пенсию отца , но так как у того не было паспорта и телефона, восстановить пин-код от карты не было возможности. Тогда он с угрозами расправы выбежал из отделения, взял огнетушитель в коридоре и забежал, замахиваясь на сотрудников банка. Я прикладываю видеофиксацию, которую успел произвести один из сотрудников! – написала в соцсети Марина Белова.

Первоначально полиция решила, что состава преступления тут нет, даже «угрозу жизни и здоровья» не применили, однако заявления от сотрудников банка все же приняли. Правда, правоохранители сразу дали знать: придет отписка с отказом, а молодому человеку дадут максимум 15 суток за мелкое хулиганство.

Однако, как мы видим, в полиции решение изменили и проверяют видео. По окончании проверки нарушителя снова привлекут к ответственности.

По словам сотрудницы банка Гаухар Ташетовой, которая и сняла видео, она два дня плакала от нервных срывов.

- Первый раз он кинулся с кулаками, на следующй день пришел с огнетушителем. Благо, успела включить камеру. Когда услышала от сотрудников полиции «Он же Вас не убил, вот когда убьет тогда обращайтесь, мы всего лишь исполнительная власть» почувствовала полную беспомощность. Этот наркоман действительно крайне опасен для общества, настоятельно рекомендую обходить его стороной, - рассказала Гаухар.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Югра», житель Югры устроил дебош в поезде: пил и бегал по вагону с музыкальной колонкой. Одной пассажирке даже угрожал.