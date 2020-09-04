Житель Югры устроил дебош в поезде: пил и бегал по вагону с музыкальной колонкой Фото: pixabay.com

Поздно ночью 2 сентября пассажир поезда, следовавший «Приобье - Екатеринбург-Пассажирский», нарушил общественный порядок в вагоне №11. Чтобы разобраться с дебоширом, понадобилось вмешательство полицейских.

Они установили, что 26-летний житель города Советский ХМАО-Югры во время

поездки совершил ряд хулиганских действий.

Так, молодой человек держал путь до Екатеринбурга. От станции Алябьево до станции Серов пил алкоголь и вел себя неадекватно. Мужчина бегал по вагону и слушал на громком звуке музыку, нарушая покой других пассажиров. На замечания он реагировал грубо и матерился. А также угрожал одной из пассажирок разбить стеклянный стакан об ее голову. Злоумышленник «избивал» кулаками свою пассажирскую полку. Помимо этого, несколько раз падал на пол посреди вагона и громка кричал.

– Затем хулиган выбежал в тамбур, бросился к находившемуся там пассажиру и

попытался заставить того выйти из вагона на станции. На последовавший

логичный отказ оппонента, который планировал ехать до Екатеринбурга, хулиган

в качестве аргумента достал из кармана складной нож-«бабочку» и стал им

размахивать. Пытавшимся его утихомирить проводникам дебошир также отвечал

грубой нецензурной бранью, – добавили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

На станции Серов дебошира сняли с поезда и доставили в линейный отдел полиции. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».