В Югре за 1 миллион рублей продается ферма по выращиванию грибов

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Ферму по выращиванию грибов продает бизнесмен из Сургутского района Андрей. Корреспондент «Комсомольской правды - Югра» связался с предпринимателем, чтобы узнать о причинах продажи столь необычного бизнеса. Оказалось, что ферму 2,5 года назад Андрей создавал для супруги, но теперь женщина не хочет этим заниматься, поэтому супруги решили продать грибную ферму и даже могут научить нового владельца выращивать грибы.

- Я создавал бизнес с нуля два с половиной года назад для своей супруги. Нашел человека, который рассказал, как это работает, всему меня научил. Но на данном этапе мы приняли решение продать бизнес, так как супруга не хочет заниматься им - ответил нашему корреспонденту нынешний владелец грибной фермы.

Югорчанин отмечает, что Ферма по выращиванию грибов (вешенки) оценивается в миллион рублей. Она находится в Белом Яре и стабильно работает. К тому же, новому владельцу не стоит беспокоиться о поставщиках и клиентах - Андрей утверждает, что ферма требует лишь руководства. У фермы есть активная клиентская База, поставщики блоков с мицелием и 3 камеры для выращивания (объём производства 2 тонны грибов / мес). Кроме того, специалисты готовы поделиться своими знаниями и предлагают сопровождение на месяц.

Кстати, спрос на искусственно выращиваемые грибы в России неуклонно растет. Увеличение спроса связано с тем, что фермеры научились выращивать грибы, а люди стали внимательнее относиться к тому, что едят.

Напомним, ранее мы писали о том, что Следком Югры проверит «ферму смерти», где от голода погибли десятки коров.