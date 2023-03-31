Следком Югры проверит «ферму смерти», где от голода погибли десятки коров

Фото: Управление Россельхознадзора

Жители Нефтеюганского района, а особенно местные зоозащитники бьют тревогу, жалуясь на частную ферму, на территории которой нашли целый склад мертвых коров. Обеспокоенные граждане обратились в следственный комитет и рассказали, что на одном из фермерских хозяйств животные содержатся в ужасных условиях: скот гибнет, а их тела так и остаются лежать.

- На ферме творится полный беспредел, коровы умирают и там же и остаются, всё в грязи, остальные кое-как передвигаются по сараю. Было 50 коров и одна лошадь, но десять коров заболели лейкозом и умерли, но не сразу. Животные погибали долго, мучились от холода, голода и жажды. Трупы фермерша решила не вывозить, чтобы не привлекать внимания. На территории очень много останков коров под снегом, - говорится в сообщении граждан в соцсетях.

Фото: соцсети

Следователи отреагировали на обращения жителей и решили проверить информацию о гибели скота в фермерском хозяйстве. Известно, что в течение двух месяцев от голода погибли десятки животных. А живые животные оставлены владельцами без еды и воды, и содержатся в антисанитарных условиях.

- По поручению руководителя следственного управления СК России по ХМАО – Югре по сообщению о многочисленных нарушениях в деятельности фермерского хозяйства организована процессуальная проверка. В ходе проверки следователями будут установлены все обстоятельства, а также будет дана правовая оценка действиям и решениям должностных лиц контролирующих структур в части длительного непринятия мер по урегулированию ситуации - сообщили в силовом ведомстве.

Фото: соцсети

«Комсомольская правда - Югра» связалась с первым заместителем руководителя Ветеринарной службы ХМАО - Югры Сергеем Музафиным, чтобы узнать о том, что произошло на ферме и какие меры принимаются для исправления ситуации.

- Ситуация находится на контроле. Ранее у крупного рогатого скота, содержащегося на данной ферме, был обнаружен лейкоз, но сейчас проблема связана с бесхозяйственностью и ненадлежащем уходе за животными - рассказал Сергей Музафин.

По его словам, болезнь, обнаруженная ранее у коров не представляет опасности для других животных и людей. О том, что животные голодают и погибают на ферме в ведомство поступали сигналы еще в январе, но по закону изъять животных у недобросовестных хозяев может только суд. Первый заместителем руководителя Ветслужбы Югры также отметил, что на месте работают следственные органы и прокуратура, которые после проверок будут принимать советующие решения.

Фото: соцсети

Эту историю ранее комментировала глава Нефтеюганска Эльвира Бугай. Она рассказала, что по документам фермер зарегистрирован в Нефтеюганске и администрация оказывает фермеру поддержку в рамках программы ХМАО-Югры «Развитие агропромышленного комплекса», за счет которой Р. Уточкина регулярно получает финансирование из окружного бюджета на возмещение затрат в связи с реализацией продукции животноводства собственного производства (за реализованное мясо). Но при этом продажа сырого молока с июля 2022 года в хозяйстве была запрещена из-за карантина по лейкозу.

- По факту хозяйство находится на территории арендованной Уточкиной Р.С. фермы в Нефтеюганском районе. Несмотря на это, животные КФХ систематически появляются в городе, вне зависимости от погодных условий. В течение года администрация Нефтеюганска на постоянной основе вела работу с собственником КФХ в рамках своих полномочий. С Уточкиной Р.С. неоднократно проводились профилактические беседы, каждый факт незаконного выгула скота в городе фиксировали сотрудники ДЖКХ и службы муниципального контроля, выставлялись штрафы. Глава фермерского хозяйства неоднократно признавалась виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ст.28 п.1 Закона ХМАО-Югры от 11.06.2010 № 102-оз, в отношении собственника было составлено 11 протоколов - добавила глава города.

Администрация Нефтеюганска регулярно направляла обращения в ветеринарную службу, Россельхознадзор, и полицию города, но долгое время никаких проверок не проводилось. Но в марте 2023 года специалистами Управления Россельхознадзора по ХМАО прошла внеплановая выездная проверка в отношении ИП Уточкиной Р.С.

- Основанием для проведения внеплановой выездной проверки явилась массовая гибель крупного рогатого скота и сокрытие случаев падежа индивидуальным предпринимателем от органов, осуществляющих государственный ветеринарный надзор. Выявлено 30 нарушений требований ветеринарного законодательства. Кроме того, индивидуальным предпринимателем не выполняются мероприятия по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота. Предпринимателю выдано предписание об устранении выявленных нарушений - прокомментировали в Россельхознадзоре.

Фото: соцсети

Сама хозяйка утверждает, что животные находятся в надлежащем состоянии и никакой проблемы с кормлением скота нет. Но очевидцы говорят о том, что коровы ели стены, выедали из навоза частички обсыпавшегося сена и даже пили мочу. Но в любом случае прояснить ситуацию и принять решение в отношении фермера смогут правоохранительные органы совместно с уполномоченными службами.