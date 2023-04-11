В Нижневартовске водитель без прав устроил массовую аварию

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Нижневартовске произошла жесткая авария на улице Омской сегодня, 11 апреля. В соцсетях опубликовали видео, на котором видны последствия ДТП. На кадрах видно, что повсюду раскиданы пластик, бампер, фары и другие детали от машин. Больше всех повреждена иномарка-малолитражка, а у последних повреждений меньше. К счастью, во всех автомобилях не было людей и трагедии чудом удалось избежать. Если бы в протараненных авто были пассажиры, то они бы при столкновении получили увечья, так как удары были очень сильные.

Фото: соцсети

- Вот так сейчас выглядит место аварии. Водитель, двигаясь со стороны улицы Дружбы Народов, налетел на парковку и собрал шесть машин, - отметил автор видео.

Но оказалось, что виновник аварии задел больше автомобилей. Подробности происшествия рассказали в ГИБДД ХМАО-Югры.

- Сегодня в районе дома 64 на улице Омская 19-летний водитель автомобиля «BMW» не справился с управлением и допустил наезд на припаркованные транспортные средства: «ВАЗ», «Toyota Land Cruiser», «Hyundai Solaris», «Kia Rio», «Lexus», «Toyota Vitz» и «Kia К5», которые получили механические повреждения - сообщили в ведомстве.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

По сообщениям очевидцев происшествия, водитель был пьян, но в полиции отметили, что водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. По неподтвержденным данным BMW принадлежит другу, но машина в ГИБДД на учёте не стоит. Сам он в аварии не пострадал и отказался от госпитализации. В полиции данную информацию не уточнили, но при этом отметили, что молодой человек не имеет водительского удостоверения.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП и напоминают водителям о соблюдении правил дорожного движения.

Напомним, ранее «Комсомольская правда - Югра» писала о том, что в одном из дорожных происшествий на югорской трассе пострадало сразу 5 человек. Это случилось на 44 км автодороги «Сургут – Когалым» в Сургутском районе.