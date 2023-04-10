В ДТП на югорской трассе пострадали пять человек

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За выходные в Югре зарегистрировано 4 ДТП, в которых 8 человек получили травмы, в том числе 1 ребёнок.

В одном из дорожных происшествий на югорской трассе пострадало сразу 5 человек. Это случилось на 44 км автодороги «Сургут – Когалым» в Сургутском районе, когда 40-летний водитель автомобиля «Toyota», не учел дорожные и метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость движения и допустил занос своего авто. В результате произошло столкновение с «ВАЗ» и «УАЗ». Виновник ДТП и его 34-летняя пассажирка, а также 44-летний водитель «Ваз» и его два пассажира – годовалая девочка и 67-летняя женщина получили травмы.

Отметим, что за два дня сотрудники Госавтоинспекции задержали 43 водителя с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 156 водителей и 138 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры призывает водителей соблюдать дистанцию и не нарушать правила дорожного движения.