В Мегионе пожарные спасли четырех детей из горящего дома

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Первый апрельский день выдался неспокойным для жителей многоэтажки по улице Новая в Мегионе - загорелась квартира на пятом этаже, внутри которой были заперты трое детей.

- Сообщение о возгорании поступило в 12:08, через четыре минуты спасатели уже подъезжали к месту, - прокомментировали в пресс-службе регионального МЧС.

По пути начальнику дежурного караула Андрею Катунову сообщили по рации номер подъезда и предположительно квартиры, где произошло возгорание, но опытный взгляд капитана и так уже отметил столпившихся у подъезда людей, а главное - испуганные лица троих детей на балконе пятого этажа.

Не мешкая ни секунды, пожарные приступили к работе, выполняя отработанные до автоматизма действия.

- В таких случаях ты уже знаешь, что делать, поэтому понимаешь все с полуслова, - признается командир отделения Ислам Ациев.

Тем временем Андрей, как руководитель тушения, еще с двумя пожарными, надев аппараты защиты органов дыхания, поднимались на пятый этаж. Уже на подступе к четвертому они заметили небольшое задымления, выше дым был еще плотнее.

- На площадке пятого этажа дверь в одну квартиру была приоткрыта. Внутри находилась девочка, которая прикрывала лицо платком. Далее пожарный Никита Широбоков надел на ребенка спасательное устройство и вынес на улицу, - сообщил Андрей.

Дверь в квартиру, в которой находились маячившие на балконе дети, уже была порядком покорежена, видимо соседи пытались ее открыть, но не смогли. При помощи специального инструмента сотрудники МЧС отогнули «железяку» и вошли внутрь. Там они увидели очаг возгорания - комнату, где бушевало пламя, и детей, находящихся на балконе на кухне.

- Понимая, что детей трое, я еще в подъезде вызвал газыдомазащитников второго отделения, поэтому входили мы уже вчетвером. Сразу же дал ребятам команду на эвакуацию детей, - вспоминает начальник караула.

В течение нескольких секунд спасатели подключили ребят к своим дыхательным аппаратам и вынесли их на улицу - двух мальчишек и девочку. Там их уже ждали врачи скорой помощи.

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Когда все оказались спасены, пожарные ликвидировали возгорание, а уже через 20 минут огонь был полностью потушен. За столь непродолжительное время он успел охватить 12 квадратных метров помещения. Как выяснилось позже, в комнате горела мебель.

- Когда огонь был ликвидирован, я уточнил у медицинских работников состояние детей. Получив ответ, что все в порядке, мы со спокойной душой стали собирать инвентарь, чтобы вернуться в часть, - подытожил руководитель тушения.

К сожалению, не все пожары заканчиваются спасением людей. Яркий тому пример - гибель двух детей в загоревшемся доме небольшого городка Белый Яр. Во время трагедии их отец был на работе, а мать отлучилась в магазин с девятимесячным малышом.